Исполнительница «Сигма Боя» и рэпер-аноним разрушают новогоднюю сказку

Исполнительница хита «Сигма Бой» Betsy вновь захватывает чарты с песней «Под Новый год». В этот раз компанию ей составил загадочный артист Ded M. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает об истории её создания и интересных фактах. Послушать трек можно прямо здесь. Скачать «Под Новый год» в память телефона можно в приложении музыкального стриминга.

© Rhymes Music

Betsy, Ded M — «Под Новый год»: текст песни

[Интро: Betsy]

Под Новый,

Под Новый,

Под Новый,

Под Новый, под Новый, под Новый, под Новый.

[Припев: Betsy]

Под Новый год мне Дед Мороз подарочек занёс,

Я задала ему вопрос: «Почему у тебя красный нос?»

И почему ты говоришь под нос, и запах от волос,

Снова летит коту под хвост, и год, и Дед Мороз.

[Куплет 1: Ded M]

На улице вьюга, Светусик, мы не на югах (Ах),

Сейчас я уже подогретый, но только теплом очага (Уф),

Я подарю тебе то, что тебе ещё не подарили (Чудо),

У меня для тебя есть умение петь и чувство стиля,

Убери руки от салата, деда откусит тебе лапы,

Папа потратил ползарплаты за мои танцы под куранты,

Расскажи мне лучше, как там в этом году себя вела ты,

И я пойму, кому подарок: для тебя или лысого папы.

[Припев: Betsy]

Под Новый — под Новый год мне Дед Мороз подарочек занёс,

Я задала ему вопрос: «Почему у тебя красный нос?»

И почему ты говоришь под нос, и запах от волос,

Снова летит коту под хвост, и год, и Дед Мороз.

[Куплет 2: Ded M]

Дети не верят в чудеса, они хотят лабубу,

Зачем им эти маскарады в ожидании чуда?

Я бы хотел в Большой театр, но я тут как кукла,

Поэтому у Дед Морозов нос синеет утром,

Со мной олени, эльфы, дети, мы танцуем джерси,

Не говори мне «фофо, пэпэ», меня это бесит,

Пока вы оливье жуёте, мы как на забеге,

Я, конечно, не Ганвест, мне рифмы платят деньги.

[Бридж: Betsy & Ded M]

— Что ты мне принёс?

— Ничего.

— Что ты мне принёс?

— Ничего.

— Что ты мне принёс?

— Ничего.

— Что ты мне принёс?

— Ничего.

— Что ты мне принёс?

— Ни-че-го.

— Что ты мне принёс?

— Ничего.

— Что ты мне принёс?

— Новогоднее настроение.

[Припев: Betsy]

Под Новый год мне Дед Мороз подарочек занёс,

Я задала ему вопрос: «Почему у тебя красный нос?»

И почему ты говоришь под нос, и запах от волос,

Снова летит коту под хвост, и год, и Дед Мороз,

Под Новый год мне Дед Мороз подарочек занёс,

Я задала ему вопрос: «Почему у тебя красный нос?»

И почему ты говоришь под нос, и запах от волос,

Снова летит коту под хвост, и год, и Дед Мороз.

Betsy, Ded M — «Под Новый год»: о чём песня

© Соцсети Betsy

Если вчитаться в лирику песни «Под Новый год», то она уже не кажется такой праздничной. Дед Мороз в треке — это не добрый старичок с подарками, а уставший и циничный человек. На вопрос девочки, что он принёс, Дед Мороз честно отвечает: «Ничего». Правда, потом он придумывает более абстрактную формулировку: «Новогоднее настроение».

Дед Мороз будто специально хочет разрушить волшебную обстановку, рассказывая, что его «купили»: «Папа потратил ползарплаты за мои танцы под куранты». Последняя строчка в припеве и вовсе лишает надежды на счастливое окончание истории: «Снова летит коту под хвост и год, и Дед Мороз».

Betsy, Ded M — «Под Новый год»: история создания песни

За продюсирование трека отвечали продюсер Михаил Чертищев, он же отец 12-летней Betsy, и музыкант Мукка. Они уже работали вместе над хитом «Сигма Бой», который Betsy исполнила с Марией Янковской. Этот сингл занял лидирующие позиции не только в российских чартах, но и в зарубежных. Например, «Сигма Бой» попал на седьмую строчку Billboard «Hot Dance/Pop Songs».

За маской таинственного исполнителя Ded M скрывается тот же Мукка. В этот раз он решил не только продюсировать трек, но и зачитать в нём свой рэп.

Betsy, Ded M — «Под Новый год»: клип

Betsy и Ded M не выложили полноформатный клип на песню «Под Новый год». Вместо него они представили несколько коротких роликов в поддержку трека. В них фигурируют три персонажа: Betsy, уставший Дед Мороз и маленький эльф. Они выполняют простые движения с немного агрессивным выражением лица.

<img class="" src=""/>

Betsy, Ded M — «Под Новый год»: интересные факты

Песня изобилует молодёжным сленгом. В лирике упоминается и страшноватая кукла лабубу, и мем «фофо, пэпэ», в котором люди стараются повторить нечленораздельную речь рэпера Ганвеста.

Betsy не в первый раз сотрудничает с видными представителями российской эстрады. В 2025 году она также выпустила сингл с Катей Лель «Делулу».

На обложке трека кроме исполнителей можно увидеть младшую сестру Betsy.

Исполнительница хита «Сигма Бой» Betsy заявила о желании записать песню с Rammstein