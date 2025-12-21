Гаврилина танцует 18+, Серябкина копирует западный хит: новые песни

Юля Гаврилина наслаждается радостями клубной жизни, Ольга Серябкина переписывает под себя рождественский хит, а Минаева не может дождаться, когда к ней приедет некий Вова. О самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели читайте в подборке «Рамблера».

Синглы

Uma2rman, Минаева — «Я так ждала тебя, Вова»

Жанр: поп.

Один из основателей культовой группы Uma2rman Владимир Кристовский решил отпраздновать 50-летие коллаборацией с молодой звездой Минаевой. В песне музыканты экспериментируют с духовыми и игривыми латинскими мотивами. Артисты также вставили в аранжировку разговоры из студии и смех, что добавило треку спонтанности и живости. Лёгкую атмосферу композиции поддерживает забавная лирика о долгом ожидании любимого человека. По сюжету девушка страдает в одиночестве, пока парень по имени Вова жалуется, что у него нет денег на билеты.

«Внимание брусника!», «Бюро» — «Научи меня быть»

Жанр: инди-поп.

В «Научи меня быть» музыканты размышляют о запутанности жизни и пытаются выбраться из вечного круга неудач. Соня Брусникина из «Внимание брусника!» в пресс-релизе рассказала, что написала песню год назад, находясь в странном застывшем состоянии. По её мнению, многие под конец года ощущают похожее чувство экзистенциальной тревоги. Из-за размеренного темпа и минималистичного инструментала трек звучит медитативно. Главный акцент в композиции сделан на вокальных партиях, в которых отлично гармонируют женский и мужской голоса.

Seryabkina — «Ласт Крисмас»

Жанр: поп.

Ольга Серябкина решила выпустить свою версию рождественского хита Wham! «Last Christmas». Корочки переводчика артистке в этот раз не пригодились, потому что текст она решила написать свой. Если у Wham! была история о невзаимной любви, то у Серябкиной нет и намёка на грусть. Её лирические герои от начала и до конца трека наслаждаются обществом друг друга и зимней атмосферой. Музыку же российская артистка решила не трогать, поэтому песня звучит в точности как зарубежная композиция, только с женским вокалом.

Vasya Plaksa — New Year New Man

Жанр: R&B.

Пока большинство артистов поют, как хорошо встречать зимние праздники с любимым человеком, артистка Vasya Plaksa считает, что от парня перед Новым годом, наоборот, надо избавляться. По сюжету ироничного трека девушка ссорится со своим бойфрендом прямо за час до боя курантов. Её это вовсе не расстраивает, ведь такой исход событий она считает подарком. Дерзкую лирику Vasya Plaksa пропевает нежнейшим голосом. Всё это дополняют мягкие R&B-биты.

Gavrilina — «Блондинка в шоколаде»

Жанр: поп.

Тиктокерша Юля Гаврилина, выпустившая в этом году дебютный альбом, в новой песне «Блондинка в шоколаде», как и подобает гламурным дивам, не может перестать восхищаться собой. Артистка заигрывает с эпохой нулевых, используя типичные для того времени танцевальные биты. Гаврилина не забывает упомянуть Тимати, чихуахуа и постоянные тусовки. По сюжету девушка собирается на выступление в клуб, которое явно должно привлечь внимание звёздных медиа: «Все движения на сцене строго 18+».

Альбомы

«Мама не узнает» — «Хулиган»

Жанр: блюз.

Блюз-группа «Мама не узнает» представила дебютный мини-альбом «Хулиган», состоящий из шести треков. Музыканты, взявшиеся за элегантный и возвышенный жанр, перекладывают его на российские реалии. Трубу, контрабас, барабаны и клавиши сопровождает вокал с хрипотцой, что моментально переносит слушателей в атмосферу некоего кабаре. Тематика альбома сосредоточена на внутренних терзаниях героя по поводу любви и отсутствия определённости.

«Космонавтов Нет» — «Антипоэтика»

Жанр: альтернатива.

Рок-группа «Космонавтов Нет» выпустила второй мини-альбом в рамках заявленного цикла. В этот раз музыканты погружаются в хаос, в котором вокального пения не так уж и много. Зато на пластинке есть несколько монологов и дерзкое обращение к Деду Морозу. Личные размышления в альбоме переплетаются с музыкальным шумом, что создаёт ощущение запутанности и растерянности.

