Главное в музыке за неделю: Глюкоза наехала на «Серебро», названа песня года

Глюкоза наехала в социальных сетях на «Серебро», а те ответили ей ещё более колким замечанием. Пользователи «Одноклассников» назвали песню на башкирском главным хитом года, а Мэрайю Кэри пригласили выступить на открытии зимней Олимпиады. О главных событиях музыки за прошедшую неделю читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Стало известно, какая звезда откроет Олимпийские игры

На открытии зимних Олимпийских игр выступит американская певица Мэрайя Кэри, известная треками All I Want for Christmas Is You, We Belong Together и другими. Организаторы отметили, что артистка «идеально воплощает эмоциональный дух Игр». Мероприятие состоится 6 февраля 2026 года на стадионе «Сан Сиро» в Италии. Главной темой церемонии станет «Гармония».

Назван артист, который больше всех заработал на концертах в 2025 году

Сервис Billboard Boxscore назвал артистов, которые больше всего заработали на своих шоу в 2025 году. Среди сольных исполнителей самым прибыльным признали тур Бейонсе Cowboy Carter. Он принёс певице 407,6 миллиона долларов (более 32 миллиардов рублей). Но даже эта цифра уступает гастролям группы Coldplay, благодаря которым коллектив заработал 464,9 миллиона долларов (более 36 миллиардов рублей).

Стало известно, какой артист интересует россиян больше всего

Сервис для артистов BandLink запустил «Музыкальный индекс» — рейтинг, показывающий интерес россиян к разным исполнителям. В системе учитываются прослушивания в стримингах, посещения сайтов популярных СМИ с материалами об артистах, а также посещения главных билетных сервисов. Топ обновляется каждый понедельник.

За неделю 7–14 декабря самым популярным артистом стал Баста. На втором месте оказалась группа Artik & Asti, на третьем — ANNA ASTI. В первую десятку также попали Icegergert, «Руки Вверх!», Mona, Скриптонит, Zivert, Niletto и «Ленинград».

Глюкоза поцапалась с «Серебром»

Певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, возмутило, что поп-группа «Серебро» выпустила кавер на её давний хит «Снег идёт». Эту песню в начале нулевых написал Максим Фадеев, продюсирующий нынешний состав «Серебра».

«“Серебро”, есть у вас другие треки, кроме моих?» — написала в соцсетях Глюкоза. На это она получила жёсткий ответ от участниц гёрлз-бэнда: «Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет, есть только хиты Макса. А ещё знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это — ТВОЁ творчество».

Россияне выбрали лучшую песню года

Пользователи социальной сети «Одноклассники» назвали лучшую песню уходящего года. Ею стал хит Homay этно-группы Ay Yola, сюжет которого построен на основе башкирского эпоса «Урал-батыр». Трек завирусился в соцсетях в начале весны 2025-го и даже попал в топ-10 глобального чарта Shazam.

Релиз недели

«Внимание брусника!», «Бюро» — «Научи меня быть»

Две инди-группы объединились для записи меланхоличного сингла с минималистичным инструменталом. Артисты в треке «Научи меня быть» откровенно признаются, что устали от постоянных неудач и чувства тревоги. При этом они не теряют надежды, что рано или поздно выйдут из этого состояния.

Материал недели

Умер, бросил Россию, ушёл в йогу: где сейчас участники поп-группы «На-На»

Пик популярности бойз-бэнда «На-на», известного песнями «Фаина», «Упала шляпа» и другими, пришёлся на 90-е. Коллектив и сейчас продолжает выступать, хотя и в обновлённом составе. «Рамблер» разбирается, что стало с самыми известными участниками группы, и рассказывает, в какие скандалы влип Бари Алибасов и на какое неожиданное занятие променял музыку Леонид Семидьянов.

