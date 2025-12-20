Megadeth вызвали цунами, Агилера захватила Эйфелеву башню: зарубежные новинки

Трэш-метал-группа Megadeth выпустила гимн тяжёлой музыке, а известная рок-артистка Аланис Мориссетт исполнила преисполненную благородства молитву под музыку Франца Шуберта. Кристина Агилера спела на вершине Эйфелевой башни, а в Шотландии зажглась новая звезда грустного женского инди. «Рамблер» рассказывает о главных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Megadeth — Let There Be Shred

Жанр: классический трэш-метал.

Метал-группа Megadeth выпустила третий сингл в поддержку одноимённого альбома, премьера которого намечена на 23 января. Это энергичная ода трэш-металу — ответвлению хеви-метала, в котором коллектив существовал всю свою творческую жизнь. Стиль характеризуется увеличением скорости, и в Let There Be Shred это отлично слышно. Основная мелодия заразительна и жужжит как рой обезумевших пчёл, а лидер Megadeth Дэйв Мастейн поёт о «пальцах в огне», «звуковом цунами» и «насмерть забитой гитаре». Как будто 64-летний металист пытается сказать, что группа уходит на покой, но в её пороховницах ещё остался порох.

Sleaford Mods — No Touch

Жанр: альтернативный хип-хоп с британским обаянием.

Британский хип-хоп-дуэт Sleaford Mods выпустил уже четвёртый сингл в поддержку альбома The Demise Of Planet X, выход которого намечен на 16 января. No Touch — это расслабленный альтернативный хип-хоп с харизмой ранних Gorillaz. В вокальных выкриках Джейсона Уильямсона сквозит хандра типичного британца, оставшегося в тихом пабе на окраине Лондона после поражения любимой команды. Вокалистка Сью Томпкинс, некогда певшая в инди-рок-группе Life Without Buildings, записывала свои припевы простуженной. Поэтому её партии кажутся немного корявыми, но это добавляет простодушному треку наивности и обаяния, редко встречаемых в больших хитах.

Alanis Morissette — Ave Maria

Жанр: христианская музыка, баллада.

Культовая альтернативная певица Аланис Мориссет представила свою версию молитвы Ave Maria, наложенную на музыку австрийского композитора Франца Шуберта. Композиция, исполненная на английском и латинском, слушается как утешительная баллада в духе классической песни Let It Be, записанной The Beatles. Основу мелодии составляет размеренная гитарная мелодия. Новогодние колокольчики, фортепиано и ударные, вступающие во второй половине, помогают песне приобрести магический блеск, обещающий чудеса и исполнение всех желаний.

Frostbitt — Carrolin’ (To The Bells)

Жанр: хоррор-металкор.

Норвежская металкор-группа Frostbitt тоже не отстаёт от рождественской тематики. Коллектив представил волшебную песню на стыке стилей Korn и Meshuggah — с хрустящими, как рыхлый снег, гитарами и грубой вокальной подачей. Композиция начинается одновременно с холодных электронных звуков и звона саней Санта-Клауса. Это создаёт ощущение, будто либо на вас надвигается главный злодей из фильма ужасов, либо сам великий даритель прибывает в город, сражённый зомби-апокалипсисом. Иными словами, Frostbitt записали отличную альтернативу для всех, кто устал от оптимистичных зимних хитов.

Our Last Night — It’s The Most Wonderful Time Of The Year

Жанр: рождественский металкор.

В праздничном настроении также пребывает металкор-группа Our Last Night: коллектив сделал себе имя, записывая рок-версии чужих хитов. На этот раз их выбор пал на нетленную песню It’s The Most Wonderful Time Of The Year из репертуара американского певца Энди Уильямса. Оригинал композиции вышел в 1963 году и с тех пор не раз исполнялся музыкантами самых разных стилей. В отличие от своих коллег по жанру, Our Last Night сохранили праздничное настроение, придав ретрохиту метальной живости и энергетики.

Альбомы

Christina Aguilera — Christmas in Paris

Жанр: рождественская музыка с привкусом романтики.

Для кого: для тех, кто уже нашёл своё праздничное настроение или пока пребывает в поисках.

Американская поп-артистка Кристина Агилера решила отметить 25-ю годовщину своего альбома My Kind Of Christmas, вышедшего 24 октября 2000 года. Для этого певица отправилась в Париж и сняла концертный фильм в нескольких локациях. Например, Агилера спела на вершине Эйфелевой башни, исполнила пару песен на зимней террасе Музея на набережной Бранли и выступила в известном кабаре Crazy Horse. Режиссёром был Сэм Ренч, снявший концертный фильм The Eras Tour Тейлор Свифт и рождественскую программу Сабрины Карпентер, вышедшую в 2024 году.

В качестве сопровождения к фильму вышел альбом-саундтрек, в который вошли прозвучавшие в нём композиции. Здесь есть как рождественская классика (Let It Snow, Ave Maria), так и хиты самой Агилеры (Genie In A Bottle, Lady Marmalade). Хотя релиз приурочен к юбилею праздничного альбома певицы, порядок и содержание песен неидентичны. Тем не менее оба лонгплея наполнены сказочным предвкушением и уютом, а также харизмой и талантом Агилеры. 45-летняя артистка доказала, что не потеряла способность быть очаровательной даже после 35 лет на сцене.

Theo Bleak — Bargaining

Жанр: плаксивое женское инди для серой повседневности.

Для кого: для вечно грустных меланхоликов.

Шотландская инди-артистка Кейти Линч, выпускающая музыку как Theo Bleak, представила свой дебютный лонгплей. Её вокальную манеру характеризует хрупкий шёпот, время от времени выбивающийся из мелодии. Аранжировки собраны из минималистичных и меланхоличных партий гитары и фортепиано, но скрипка, барабаны и другие инструменты, вступающие время от времени, придают звуку объёмности и красочности. Искренняя и печальная музыка о расставаниях, скорби и стадии торга наверняка придётся по вкусу фанатам Фэй Вебстер, Фиби Бриджерс, Грейси Абрамс, Лиззи Макэлпин и других инди-поп-артисток современности.

