ABBA, Баста и «Любэ»: названы лучшие новогодние песни

Празднование Нового года невозможно представить без музыки. «Рамблер» собрал лучшие песни для торжества на разные случаи: для атмосферных посиделок в кругу семьи, энергичного рабочего корпоратива и детского утренника. Здесь же вы найдёте подборку треков, посвящённую лошади, символу грядущего года.

Новогодние песни для семейных посиделок

Новый год, возможно, самый семейный праздник, собирающий за одним столом сразу несколько поколений. Если вы отмечаете в кругу близких людей, то на фон можно включить душевные и атмосферные песни. В подборку вошли треки, которые могут быть знакомы как самым старшим представителям семьи, например песня Эдуарда Хиля «Зима», так и молодёжи. Последним могут понравиться треки современных артистов вроде хита Feduk «Хлопья летят наверх», перезаписанного с участием группы «Моя Мишель» и Басты, а также нежная баллада «Вот и всё» от рок-музыканта Zoloto.

Фрэнк Синатра

Frank Sinatra — Have Yourself a Merry Little Christmas

Feduk, Баста, Моя Мишель — Хлопья летят наверх

Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте — Опять метель

Алсу — Зимний сон

Zoloto — Вот и всё

Michael Bublé — It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas

Моя Мишель — Рождество

polnalyubvi, Смешарики — Новогодняя колыбельная

Майя Кристалинская — А снег идёт

Эдуард Хиль — Зима

Bing Crosby — I’ll be Home For Christmas

Микаэл Таривердиев, Сергей Никитин — Никого не будет в доме

Новогодние песни для корпоративных вечеринок

Корпоративы придумали, чтобы работники могли наконец-то расслабиться и пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Высвободить накопившийся стресс помогают энергичные треки, под которые ноги сами начинают отстукивать ритм. В подборке можно увидеть песни, знакомые каждому, например зарубежный хит All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри и отечественный шлягер «Новогодняя» от «Дискотеки Аварии». Для ценителей новинок в плейлисте есть композиция от создателей трека «Гламур» Uniqe, nkeeei и Artem Shilovets.

Группа ABBA

Дискотека Авария — Новогодняя

Uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Voskresenskii, Wipo, Aqyla — Новогодняя

Глюк’oZa — Снег идёт

Моя Мишель — Зима в сердце

Mariah Carey — All I Want for Christmas Is You

Ariana Grande — Santa Tell Me

Justin Bieber — Mistletoe

Нина Бродская — Звенит январская вьюга

Sia — Snowman

The Hatters — Дед Мороз не показывает слёз

Людмила Гурченко — Пять минут

ABBA — Happy New Year

Новогодние песни для детского праздника

Одна из самых запоминающихся частей детского утренника — это хороводы вокруг ёлки. «Рамблер» собрал классические композиции вроде «В лесу родилась ёлочка» или «Маленькой ёлочке холодно зимой», которые идеально подойдут для такого развлечения. В подборке также есть и более современные треки из популярных мультфильмов. Например, «Новогодняя песня» из «Маши и Медведя», которая учит детей заботиться о других и радоваться не только получению подарков, но и их дарению.

Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»

В лесу родилась ёлочка

Фиксики — Санки

Евгений Крылатов — Песня о снежинке

Ёлочка, ёлка — лесной аромат

Три белых коня

Клара Румянова, Анатолий Папанов — Песня Деда Мороза и Снегурочки

Маша и Медведь — Новогодняя песня

Валентина Толкунова — Кабы не было зимы

Смешарики — Белым на белом

Маленькой ёлочке холодно зимой

Бубенцы, бубенцы радостно галдят

Волшебники двора — Новый год

Песни про лошадей

Символом 2026 года станет Огненная Лошадь. Зарядитесь её энергией с помощью музыки. Кто вам ближе? Лошадка-работяга Скриптонита, наслаждающаяся своим делом, или неукротимое свободолюбивое животное из культовой баллады The Rolling Stones. В подборке найдутся музыкальные лошади на любой вкус.

Любэ — Конь

The Rolling Stones — Wild Horses

Елена Ваенга — Кони

Q. Lazzarus — Goodbye Horses

Katy Perry, Juicy J — Dark Horse

Филипп Киркоров — Лошадка

Dababy — Pony

Владимир Высоцкий — Кони привередливые

Хлеб — Кони

Yung Lean — Horses

Скриптонит — лошадка

Вячеслав Бутусов, Юрий Каспарян — Кони Йото

