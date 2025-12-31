ABBA, Баста и «Любэ»: названы лучшие новогодние песни

Лучшие новогодние песни: для детей, семейного застолья, корпоратива, про лошадей
Празднование Нового года невозможно представить без музыки. «Рамблер» собрал лучшие песни для торжества на разные случаи: для атмосферных посиделок в кругу семьи, энергичного рабочего корпоратива и детского утренника. Здесь же вы найдёте подборку треков, посвящённую лошади, символу грядущего года.
Новогодние песни для семейных посиделок
Новый год, возможно, самый семейный праздник, собирающий за одним столом сразу несколько поколений. Если вы отмечаете в кругу близких людей, то на фон можно включить душевные и атмосферные песни. В подборку вошли треки, которые могут быть знакомы как самым старшим представителям семьи, например песня Эдуарда Хиля «Зима», так и молодёжи. Последним могут понравиться треки современных артистов вроде хита Feduk «Хлопья летят наверх», перезаписанного с участием группы «Моя Мишель» и Басты, а также нежная баллада «Вот и всё» от рок-музыканта Zoloto.
Фрэнк Синатра
- Frank Sinatra — Have Yourself a Merry Little Christmas
- Feduk, Баста, Моя Мишель — Хлопья летят наверх
- Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте — Опять метель
- Алсу — Зимний сон
- Zoloto — Вот и всё
- Michael Bublé — It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas
- Моя Мишель — Рождество
- polnalyubvi, Смешарики — Новогодняя колыбельная
- Майя Кристалинская — А снег идёт
- Эдуард Хиль — Зима
- Bing Crosby — I’ll be Home For Christmas
- Микаэл Таривердиев, Сергей Никитин — Никого не будет в доме
Новогодние песни для корпоративных вечеринок
Корпоративы придумали, чтобы работники могли наконец-то расслабиться и пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Высвободить накопившийся стресс помогают энергичные треки, под которые ноги сами начинают отстукивать ритм. В подборке можно увидеть песни, знакомые каждому, например зарубежный хит All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри и отечественный шлягер «Новогодняя» от «Дискотеки Аварии». Для ценителей новинок в плейлисте есть композиция от создателей трека «Гламур» Uniqe, nkeeei и Artem Shilovets.
Группа ABBA
- Дискотека Авария — Новогодняя
- Uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Voskresenskii, Wipo, Aqyla — Новогодняя
- Глюк’oZa — Снег идёт
- Моя Мишель — Зима в сердце
- Mariah Carey — All I Want for Christmas Is You
- Ariana Grande — Santa Tell Me
- Justin Bieber — Mistletoe
- Нина Бродская — Звенит январская вьюга
- Sia — Snowman
- The Hatters — Дед Мороз не показывает слёз
- Людмила Гурченко — Пять минут
- ABBA — Happy New Year
Новогодние песни для детского праздника
Одна из самых запоминающихся частей детского утренника — это хороводы вокруг ёлки. «Рамблер» собрал классические композиции вроде «В лесу родилась ёлочка» или «Маленькой ёлочке холодно зимой», которые идеально подойдут для такого развлечения. В подборке также есть и более современные треки из популярных мультфильмов. Например, «Новогодняя песня» из «Маши и Медведя», которая учит детей заботиться о других и радоваться не только получению подарков, но и их дарению.
Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»
- В лесу родилась ёлочка
- Фиксики — Санки
- Евгений Крылатов — Песня о снежинке
- Ёлочка, ёлка — лесной аромат
- Три белых коня
- Клара Румянова, Анатолий Папанов — Песня Деда Мороза и Снегурочки
- Маша и Медведь — Новогодняя песня
- Валентина Толкунова — Кабы не было зимы
- Смешарики — Белым на белом
- Маленькой ёлочке холодно зимой
- Бубенцы, бубенцы радостно галдят
- Волшебники двора — Новый год
Песни про лошадей
Символом 2026 года станет Огненная Лошадь. Зарядитесь её энергией с помощью музыки. Кто вам ближе? Лошадка-работяга Скриптонита, наслаждающаяся своим делом, или неукротимое свободолюбивое животное из культовой баллады The Rolling Stones. В подборке найдутся музыкальные лошади на любой вкус.
- Любэ — Конь
- The Rolling Stones — Wild Horses
- Елена Ваенга — Кони
- Q. Lazzarus — Goodbye Horses
- Katy Perry, Juicy J — Dark Horse
- Филипп Киркоров — Лошадка
- Dababy — Pony
- Владимир Высоцкий — Кони привередливые
- Хлеб — Кони
- Yung Lean — Horses
- Скриптонит — лошадка
- Вячеслав Бутусов, Юрий Каспарян — Кони Йото
