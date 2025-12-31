ABBA, Баста и «Любэ»: названы лучшие новогодние песни

Материал создан совместно соSberZvuk

Лучшие новогодние песни: для детей, семейного застолья, корпоратива, про лошадей

Анастасия Шубина

Празднование Нового года невозможно представить без музыки. «Рамблер» собрал лучшие песни для торжества на разные случаи: для атмосферных посиделок в кругу семьи, энергичного рабочего корпоратива и детского утренника. Здесь же вы найдёте подборку треков, посвящённую лошади, символу грядущего года.

© MilosStankovic/iStock.com

Новогодние песни для семейных посиделок

Новый год, возможно, самый семейный праздник, собирающий за одним столом сразу несколько поколений. Если вы отмечаете в кругу близких людей, то на фон можно включить душевные и атмосферные песни. В подборку вошли треки, которые могут быть знакомы как самым старшим представителям семьи, например песня Эдуарда Хиля «Зима», так и молодёжи. Последним могут понравиться треки современных артистов вроде хита Feduk «Хлопья летят наверх», перезаписанного с участием группы «Моя Мишель» и Басты, а также нежная баллада «Вот и всё» от рок-музыканта Zoloto.

© Keystone Pictures USA/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Фрэнк Синатра

Новогодние песни для корпоративных вечеринок

Корпоративы придумали, чтобы работники могли наконец-то расслабиться и пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Высвободить накопившийся стресс помогают энергичные треки, под которые ноги сами начинают отстукивать ритм. В подборке можно увидеть песни, знакомые каждому, например зарубежный хит All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри и отечественный шлягер «Новогодняя» от «Дискотеки Аварии». Для ценителей новинок в плейлисте есть композиция от создателей трека «Гламур» Uniqe, nkeeei и Artem Shilovets.

© imago stock&people/www.globallookpress.com

Группа ABBA

  • Дискотека Авария — Новогодняя
  • Uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Voskresenskii, Wipo, Aqyla — Новогодняя
  • Глюк’oZa — Снег идёт
  • Моя Мишель — Зима в сердце
  • Mariah Carey — All I Want for Christmas Is You
  • Ariana Grande — Santa Tell Me
  • Justin Bieber — Mistletoe
  • Нина Бродская — Звенит январская вьюга
  • Sia — Snowman
  • The Hatters — Дед Мороз не показывает слёз
  • Людмила Гурченко — Пять минут
  • ABBA — Happy New Year

Новогодние песни для детского праздника

Одна из самых запоминающихся частей детского утренника — это хороводы вокруг ёлки. «Рамблер» собрал классические композиции вроде «В лесу родилась ёлочка» или «Маленькой ёлочке холодно зимой», которые идеально подойдут для такого развлечения. В подборке также есть и более современные треки из популярных мультфильмов. Например, «Новогодняя песня» из «Маши и Медведя», которая учит детей заботиться о других и радоваться не только получению подарков, но и их дарению.

© «Союзмультфильм»

Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»

  • В лесу родилась ёлочка
  • Фиксики — Санки
  • Евгений Крылатов — Песня о снежинке
  • Ёлочка, ёлка — лесной аромат
  • Три белых коня
  • Клара Румянова, Анатолий Папанов — Песня Деда Мороза и Снегурочки
  • Маша и Медведь — Новогодняя песня
  • Валентина Толкунова — Кабы не было зимы
  • Смешарики — Белым на белом
  • Маленькой ёлочке холодно зимой
  • Бубенцы, бубенцы радостно галдят
  • Волшебники двора — Новый год

Песни про лошадей

Символом 2026 года станет Огненная Лошадь. Зарядитесь её энергией с помощью музыки. Кто вам ближе? Лошадка-работяга Скриптонита, наслаждающаяся своим делом, или неукротимое свободолюбивое животное из культовой баллады The Rolling Stones. В подборке найдутся музыкальные лошади на любой вкус.

© kondakov/iStock.com

