Названы 100 самых популярных аудиокниг 2025 года

Топ-100 самых популярных аудиокниг 2025 года: от Булгакова до Анджея Сапковского
Музыкальный сервис Звук назвал 100 самых популярных аудиокниг уходящего года. В подборку попали как классические произведения, так и современная проза о китайских лисах-оборотнях и интернете для мёртвых. «Рамблер» рассказывает о самых интересных книгах в каждом из жанров.
Саморазвитие
В топе книг по саморазвитию оказалось произведение «Сказать жизни “Да!”: Психолог в концлагере» от Виктора Франкла. Он начал делать заметки, когда ещё сам находился в нацистских лагерях смерти. Впервые книга была опубликована в 1946 году в Вене. Она разошлась миллионными тиражами по десяткам стран. По опросу Национальной библиотеки конгресса США 1991 года, это произведение вошло в топ-10 книг, оказавших наибольшее влияние на жизнь людей.
Тем, кому не хватает мотивации, стоит присмотреться к «Будь лучшей версией себя. Как обычные люди становятся выдающимися» Дэна Вальдшмидта. В ней описаны истории на первый взгляд ничем не примечательных личностей, добившихся огромного успеха. Если вы, наоборот, хотите отстраниться от культа богатых и продуктивных, обратите внимание на книгу «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.
Полный список:
- Джеймс Клир — «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих»
- Ольга Примаченко — «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»
- Вадим Зеланд — «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов»
- Виктор Франкл — «Сказать жизни “ДА!”: психолог в концлагере»
- Дэвид Эйбрамсон — «Теория получаса: как успеть всё за 30 минут в день»
- Дэн Вальдшмидт — «Будь лучшей версией себя. Как обычные люди становятся выдающимися»
- Марк Мэнсон — «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»
- Максим Ильяхов — «Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов»
- Ларри Кинг — «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно»
- Лоуренс Хоуэллс — «Эмоции, которые нами управляют: Как не попасть в ловушки гнева, вины, печали. Когнитивно-поведенческий подход»
Эти книги и подкасты спасут вашу карьеру: что послушать про выгорание
Научпоп
Цель научно-популярной литературы, или же просто научпопа, — рассказать о сложной теме простыми словами. Например, так делает профессор Юваль Ной Харари в книге «Sapiens. Краткая история человечества». Он изучает, как вид Homo Sapiens из заурядного животного превратился в хозяина планеты. В произведении можно узнать, что стало c другими видами человека, почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин и какое будущее нас ждёт.
В топе также представлена «Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению» Никиты Непряхова. Её можно считать практическим пособием о том, как видеть ложь и отделять факты от вымыслов. Для фанатов словесности здесь есть сборник «Полка: О главных книгах русской литературы. Том 1». В нём можно найти статьи о важнейших произведениях, оставивших след в истории.
Полный список:
- Евгений Гришковец — «Порядок слов»
- Юваль Ной Харари — «Sapiens. Краткая история человечества»
- Никита Непряхин — «Анатомия заблуждений. Большая книга по критическому мышлению»
- Джозеф Кэмпбелл — «Тысячеликий герой»
- Бритни Спирс — «Бритни Спирс: The Woman in Me»
- Альфред Адлер — «Понять природу человека»
- Эдвард Радзинский — «Сталин. Жизнь и смерть»
- Уолтер Айзексон — «Илон Маск»
- Юрий Стоянов — «Игра в городки»
- Коллектив авторов — «Полка. О главных книгах русской литературы. Том 1»
Любовные романы
В топ любовных романов попала книга «Велнесс» от американского писателя Нейтана Хилла. Её главные герои Джек и Элизабет проходят путь от романтического знакомства до кризиса в браке. В мире, в котором все стараются вести себя «осознанно», они пытаются разобраться в себе, преодолеть внутренних демонов и справиться с трудностями родительства. Как отметила телеведущая и актриса Опра Уинфри, в романе показан «нетривиальный взгляд на любовь, брак и одержимость улучшением каждого аспекта нашей жизни».
Фанатам классики следует обратить внимание на книгу «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, который пользуется популярностью даже спустя два столетия после первой публикации. Если хочется послушать историю от отечественного автора, то в разделе также есть повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Её сюжет крутится вокруг влюблённых школьников Ромы и Юли, которых пытаются разлучить родители.
Полный список:
- Хелен Филдинг — «Дневник Бриджит Джонс»
- Ребекка Яррос — «Доля вероятности»
- Анна Гришина — «Кулачок»
- Галина Щербакова — «Вам и не снилось»
- Нейтан Хилл — «Велнесс»
- Джейн Остин — «Гордость и предубеждение»
- Анна Берсенева — «Слабости сильной женщины»
- Элизабет Гилберт — «Город женщин»
- Мелисса Фергюсон — «Встречи на полях»
- Элизабет Страут — «Ах, Вильям»
Детективы и триллеры
Детективы необязательно должны быть мрачными и страшными, что доказывает роман «Убийства и кексики. Детективное агентство “Благотворительный магазин”». В нём три очаровательные пенсионерки, работающие в небольшом благотворительном магазине, решают раскрыть дело об убийстве своей любимой клиентки.
В триллере «Багровые реки» Жан-Кристофа Гранже, наоборот, слушателей ожидают напряжённое действие и много крови. В зловещую природную атмосферу переносит роман «В лесу» Таны Френч. В нём детектив расследует убийство ребёнка, которое произошло в том же самом месте, где когда-то пропали двое друзей его детства.
Полный список:
- Питер Боланд — «Убийства и кексики. Детективное агентство “Благотворительный магазин”»
- Тана Френч — «В лесу»
- Жан-Кристоф Гранже — «Пассажир»
- Майк Омер — «Внутри убийцы»
- Сидни Шелдон — «Если наступит завтра»
- Герт Нюгордсхауг — «Горький мёд»
- Мишель Бюсси — «Пока ты не спишь»
- Ли Чайлд — «Джек Ричер: Поле смерти»
- Жан-Кристоф Гранже — «Багровые реки»
- Алекс Михаэлидес — «Безмолвный пациент»
Фантастика
Среди книг в жанре фантастика россияне традиционно выделяют философские романы братьев Стругацких. В топ попали два произведения писателей: «Понедельник начинается в субботу» и «Пикник на обочине».
Для тех, кто предпочитает книги современных авторов, в разделе есть роман «Лисьи броды» Анны Старобинец, действие которого происходит на советско-китайской границе осенью 1945 года. В романе китайские лисы-оборотни встречаются с советскими офицерами, а беглые зэки — с даосом, владеющим тайной бессмертия. Если же вас привлекают сюжеты про инопланетян, то присмотритесь к книге «Задача трёх тел» Лю Цысиня.
Полный список:
- Яна Вагнер — «Тоннель»
- Анна Старобинец — «Лисьи броды»
- Мария Закрученко — «Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной»
- Фрэнк Герберт — «Дюна»
- Кир Булычёв — «Посёлок»
- Аркадий и Борис Стругацкие — «Понедельник начинается в субботу»
- Лю Цысинь — «Задача трёх тел»
- Аркадий и Борис Стругацкие — «Пикник на обочине»
- Джеймс Кори — «Пробуждение Левиафана»
- Иван Ефремов — «Час Быка»
Фэнтези
Пользователи Звука не смогли обойти стороной «Ведьмака» Анджея Сапковского. Слушатели больше всего оценили вторую книгу из серии «Меч Предназначения», в которой главный герой Геральт впервые встречает другого ключевого персонажа — Цири.
В топ также попали аудиосериал «Марголеана. Имя мне Гнев» от автора подросткового фэнтези Евгения Гаглоева и роман «Пищеблок» Алексея Иванова. Действие последнего происходит в пионерском лагере «Буревестник», в котором страшилки становятся реальностью.
Полный список:
- Пенн Коул — «Искра вечного пламени»
- Евгений Гаглоев — «Марголеана. Имя мне Гнев»
- Виктор Дашкевич — «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
- Екатерина Соболь — «Артефакторы. Осторожно, двери открываются»
- Анджей Сапковский — «Меч Предназначения»
- Яна Летт — «Препараторы. Зов ястреба. Книга 1»
- Екатерина Казакова и Алёна Харитонова — «Жнецы страданий»
- Ребекка Ярос — «Четвёртое крыло»
- Алексей Иванов — «Пищеблок»
- Лия Арден — «Мара и Морок»
Современная проза
В этом году пользователи явно тяготели к уютным и трогательным историям, так как в топ в категории «Современная проза» попали сразу же две книги шведского писателя Фредрика Бакмана: «Медвежий угол» и «Тревожные люди».
В этот же раздел попал роман «Дом, в котором…» Мариам Петросян, который уже десять лет не покидает списки бестселлеров. В центре его сюжета находится интернат для детей с инвалидностью, у каждого из которых есть своя история и место в этом необычном мире.
Полный список:
- Алексей Иванов — «Тобол. Много званых»
- Грегори Дэвид Робертс — «Шантарам»
- Фредрик Бакман — «Медвежий угол»
- Мариам Петросян — «Дом, в котором...»
- Светлана Тюльбашева — «Лес»
- Элена Ферранте — «Моя гениальная подруга»
- Мартин Эмис — «Зона интересов»
- Виктор Пелевин — «Путешествие в Элевсин»
- Фредрик Бакман — «Тревожные люди»
- Патрик Зюскинд — «Парфюмер. История одного убийцы»
Классика
Среди классиков пользователи Звука чаще всего слушали отечественных авторов. Кроме книг Фёдора Достоевского, Льва Толстого, Михаила Булгакова и Николая Гоголя в топ также попали сборники рассказов Михаила Зощенко и Сергея Довлатова. Короткая проза этих писателей отличается простотой восприятия и искромётным юмором.
В подборке также можно увидеть произведения зарубежных авторов. Например, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. В этой философской книге показана история общества, в котором государство душит бизнес и таланты ради всеобщего процветания.
Полный список:
- Айн Рэнд — «Атлант расправил плечи»
- Александр Дюма — «Граф Монте-Кристо»
- Лев Толстой — «Война и мир»
- Фёдор Достоевский — «Преступление и наказание»
- Лев Толстой — «Анна Каренина»
- Михаил Зощенко — «Рассказы»
- Николай Гоголь — «Мёртвые души»
- Михаил Булгаков — «Мастер и Маргарита»
- Сергей Довлатов — «Встретились, поговорили. Рассказы»
Мистика и ужасы
Любители готики и мрака, вероятно, оценят одно из самых известных произведений Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров», проникнутое атмосферой безумия и страха. В нём рассказчик приезжает к своему другу, страдающему от таинственной болезни. Загадочный особняк, в котором происходит действие, как будто сам становится одним из главных героев истории.
Если вам хочется пощекотать нервы короткой новеллой, присмотритесь к «Руке трупа» Ги де Мопассана о коллекционере жутких предметов. Есть в подборке и произведение о современных ужасах — роман Татьяны Замировской «Смерти.net. (Интернет для мёртвых)». По его сюжету люди периодически делают «бэкапы» своего сознания, чтобы после смерти сохранить свою личность в интернете для мёртвых.
Полный список:
- Валентин Пикуль — «Нечистая сила. Часть 1»
- Моран Джурич — «Деревня “Тихое”»
- Эдгар Аллан По — «Падение дома Ашеров»
- Элизабет Гарсия — «Книга ужасов»
- Владимир Торин — «Амальгама»
- Анна Пронина — «Будет страшно. Дом с привидениями»
- Татьяна Замировская — «Смерти.net. (Интернет для мёртвых)»
- Андрей Подшибякин — «Последний день лета»
- Ги де Мопассан — «Рука трупа»
- Дмитрий Соболев — «Страшный суд»
Детские книги
Для самых маленьких слушателей в подборке есть аудиоспектакль «Теремок» по классическому произведению Самуила Маршака. Весёлая сказка представлена в исполнении команды актёров: Алексея Багдасарова, Анастасии Дьячук, Анастасии Шумилкиной, Макара Запорожского и других.
Ребятам постарше с большой вероятностью понравится книга «Динка» Валентины Осеевой. В ней рассказывается о приключениях и взрослении свободолюбивой девочки на фоне событий начала XX века. Если хочется познакомить своих детей с классикой, советуем включить им «Книгу добрых сказок» Александра Сергеевича Пушкина.
Полный список:
- Агния Барто — «Игрушки и другие стихи»
- Александр Пушкин — «Книга добрых сказок»
- СТС Медиа — «Три кота»
- Смешарики — «Смешарики. Обещание»
- Эдуард Успенский — «Трое из Простоквашино»
- Фиона Харрис — «Леди Баг и Супер-Кот. Непогода»
- Анна Маслова — «Чебурашка. Официальная новеллизация»
- Валентина Осеева — «Динка»
- Самуил Маршак — «Теремок»
- Наринэ Абгарян — «Манюня»
Все книги можно найти в специальном разделе Звука.