Названы 100 самых популярных аудиокниг 2025 года

Музыкальный сервис Звук назвал 100 самых популярных аудиокниг уходящего года. В подборку попали как классические произведения, так и современная проза о китайских лисах-оборотнях и интернете для мёртвых. «Рамблер» рассказывает о самых интересных книгах в каждом из жанров.

Саморазвитие

В топе книг по саморазвитию оказалось произведение «Сказать жизни “Да!”: Психолог в концлагере» от Виктора Франкла. Он начал делать заметки, когда ещё сам находился в нацистских лагерях смерти. Впервые книга была опубликована в 1946 году в Вене. Она разошлась миллионными тиражами по десяткам стран. По опросу Национальной библиотеки конгресса США 1991 года, это произведение вошло в топ-10 книг, оказавших наибольшее влияние на жизнь людей.

Тем, кому не хватает мотивации, стоит присмотреться к «Будь лучшей версией себя. Как обычные люди становятся выдающимися» Дэна Вальдшмидта. В ней описаны истории на первый взгляд ничем не примечательных личностей, добившихся огромного успеха. Если вы, наоборот, хотите отстраниться от культа богатых и продуктивных, обратите внимание на книгу «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.

Полный список:

Джеймс Клир — «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих»

Ольга Примаченко — «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»

Вадим Зеланд — «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов»

Виктор Франкл — «Сказать жизни “ДА!”: психолог в концлагере»

Дэвид Эйбрамсон — «Теория получаса: как успеть всё за 30 минут в день»

Дэн Вальдшмидт — «Будь лучшей версией себя. Как обычные люди становятся выдающимися»

Марк Мэнсон — «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»

Максим Ильяхов — «Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов»

Ларри Кинг — «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно»

Лоуренс Хоуэллс — «Эмоции, которые нами управляют: Как не попасть в ловушки гнева, вины, печали. Когнитивно-поведенческий подход»

Научпоп

Цель научно-популярной литературы, или же просто научпопа, — рассказать о сложной теме простыми словами. Например, так делает профессор Юваль Ной Харари в книге «Sapiens. Краткая история человечества». Он изучает, как вид Homo Sapiens из заурядного животного превратился в хозяина планеты. В произведении можно узнать, что стало c другими видами человека, почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин и какое будущее нас ждёт.

В топе также представлена «Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению» Никиты Непряхова. Её можно считать практическим пособием о том, как видеть ложь и отделять факты от вымыслов. Для фанатов словесности здесь есть сборник «Полка: О главных книгах русской литературы. Том 1». В нём можно найти статьи о важнейших произведениях, оставивших след в истории.

Полный список:

Любовные романы

В топ любовных романов попала книга «Велнесс» от американского писателя Нейтана Хилла. Её главные герои Джек и Элизабет проходят путь от романтического знакомства до кризиса в браке. В мире, в котором все стараются вести себя «осознанно», они пытаются разобраться в себе, преодолеть внутренних демонов и справиться с трудностями родительства. Как отметила телеведущая и актриса Опра Уинфри, в романе показан «нетривиальный взгляд на любовь, брак и одержимость улучшением каждого аспекта нашей жизни».

Фанатам классики следует обратить внимание на книгу «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, который пользуется популярностью даже спустя два столетия после первой публикации. Если хочется послушать историю от отечественного автора, то в разделе также есть повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Её сюжет крутится вокруг влюблённых школьников Ромы и Юли, которых пытаются разлучить родители.

Полный список:

Детективы и триллеры

Детективы необязательно должны быть мрачными и страшными, что доказывает роман «Убийства и кексики. Детективное агентство “Благотворительный магазин”». В нём три очаровательные пенсионерки, работающие в небольшом благотворительном магазине, решают раскрыть дело об убийстве своей любимой клиентки.

В триллере «Багровые реки» Жан-Кристофа Гранже, наоборот, слушателей ожидают напряжённое действие и много крови. В зловещую природную атмосферу переносит роман «В лесу» Таны Френч. В нём детектив расследует убийство ребёнка, которое произошло в том же самом месте, где когда-то пропали двое друзей его детства.

Полный список:

Питер Боланд — «Убийства и кексики. Детективное агентство “Благотворительный магазин”»

Тана Френч — «В лесу»

Жан-Кристоф Гранже — «Пассажир»

Майк Омер — «Внутри убийцы»

Сидни Шелдон — «Если наступит завтра»

Герт Нюгордсхауг — «Горький мёд»

Мишель Бюсси — «Пока ты не спишь»

Ли Чайлд — «Джек Ричер: Поле смерти»

Жан-Кристоф Гранже — «Багровые реки»

Алекс Михаэлидес — «Безмолвный пациент»

Фантастика

Среди книг в жанре фантастика россияне традиционно выделяют философские романы братьев Стругацких. В топ попали два произведения писателей: «Понедельник начинается в субботу» и «Пикник на обочине».

Для тех, кто предпочитает книги современных авторов, в разделе есть роман «Лисьи броды» Анны Старобинец, действие которого происходит на советско-китайской границе осенью 1945 года. В романе китайские лисы-оборотни встречаются с советскими офицерами, а беглые зэки — с даосом, владеющим тайной бессмертия. Если же вас привлекают сюжеты про инопланетян, то присмотритесь к книге «Задача трёх тел» Лю Цысиня.

Полный список:

Фэнтези

Пользователи Звука не смогли обойти стороной «Ведьмака» Анджея Сапковского. Слушатели больше всего оценили вторую книгу из серии «Меч Предназначения», в которой главный герой Геральт впервые встречает другого ключевого персонажа — Цири.

В топ также попали аудиосериал «Марголеана. Имя мне Гнев» от автора подросткового фэнтези Евгения Гаглоева и роман «Пищеблок» Алексея Иванова. Действие последнего происходит в пионерском лагере «Буревестник», в котором страшилки становятся реальностью.

Полный список:

Пенн Коул — «Искра вечного пламени»

Евгений Гаглоев — «Марголеана. Имя мне Гнев»

Виктор Дашкевич — «Граф Аверин. Колдун Российской империи»

Екатерина Соболь — «Артефакторы. Осторожно, двери открываются»

Анджей Сапковский — «Меч Предназначения»

Яна Летт — «Препараторы. Зов ястреба. Книга 1»

Екатерина Казакова и Алёна Харитонова — «Жнецы страданий»

Ребекка Ярос — «Четвёртое крыло»

Алексей Иванов — «Пищеблок»

Лия Арден — «Мара и Морок»

Современная проза

В этом году пользователи явно тяготели к уютным и трогательным историям, так как в топ в категории «Современная проза» попали сразу же две книги шведского писателя Фредрика Бакмана: «Медвежий угол» и «Тревожные люди».

В этот же раздел попал роман «Дом, в котором…» Мариам Петросян, который уже десять лет не покидает списки бестселлеров. В центре его сюжета находится интернат для детей с инвалидностью, у каждого из которых есть своя история и место в этом необычном мире.

Полный список:

Классика

Среди классиков пользователи Звука чаще всего слушали отечественных авторов. Кроме книг Фёдора Достоевского, Льва Толстого, Михаила Булгакова и Николая Гоголя в топ также попали сборники рассказов Михаила Зощенко и Сергея Довлатова. Короткая проза этих писателей отличается простотой восприятия и искромётным юмором.

В подборке также можно увидеть произведения зарубежных авторов. Например, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. В этой философской книге показана история общества, в котором государство душит бизнес и таланты ради всеобщего процветания.

Полный список:

Мистика и ужасы

Любители готики и мрака, вероятно, оценят одно из самых известных произведений Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров», проникнутое атмосферой безумия и страха. В нём рассказчик приезжает к своему другу, страдающему от таинственной болезни. Загадочный особняк, в котором происходит действие, как будто сам становится одним из главных героев истории.

Если вам хочется пощекотать нервы короткой новеллой, присмотритесь к «Руке трупа» Ги де Мопассана о коллекционере жутких предметов. Есть в подборке и произведение о современных ужасах — роман Татьяны Замировской «Смерти.net. (Интернет для мёртвых)». По его сюжету люди периодически делают «бэкапы» своего сознания, чтобы после смерти сохранить свою личность в интернете для мёртвых.

Полный список:

Детские книги

Для самых маленьких слушателей в подборке есть аудиоспектакль «Теремок» по классическому произведению Самуила Маршака. Весёлая сказка представлена в исполнении команды актёров: Алексея Багдасарова, Анастасии Дьячук, Анастасии Шумилкиной, Макара Запорожского и других.

Ребятам постарше с большой вероятностью понравится книга «Динка» Валентины Осеевой. В ней рассказывается о приключениях и взрослении свободолюбивой девочки на фоне событий начала XX века. Если хочется познакомить своих детей с классикой, советуем включить им «Книгу добрых сказок» Александра Сергеевича Пушкина.

Полный список:

Агния Барто — «Игрушки и другие стихи»

Александр Пушкин — «Книга добрых сказок»

СТС Медиа — «Три кота»

Смешарики — «Смешарики. Обещание»

Эдуард Успенский — «Трое из Простоквашино»

Фиона Харрис — «Леди Баг и Супер-Кот. Непогода»

Анна Маслова — «Чебурашка. Официальная новеллизация»

Валентина Осеева — «Динка»

Самуил Маршак — «Теремок»

Наринэ Абгарян — «Манюня»

Все книги можно найти в специальном разделе Звука.

