Гуф получил права на альбом, который хотел уничтожить миллиардер

К рэперу Гуфу, он же Алексей Долматов, вернулись права на его дебютный альбом «Город дорог». Их передал ему продюсер Антон Пронин, сообщивший об этом в своих соцсетях. Ранее этот альбом хотел выкупить бизнесмен Игорь Рыбаков, чтобы удалить его со всех площадок.

© Владимир Трефилов/РИА Новости

«Делюсь новостями: передал Гуфу альбом "Город дорог". Тот самый альбом, который не стал продавать Игорю Рыбакову за 95 миллионов, потому что не был согласен с идеей удалить его с площадок», — написал Пронин.

Теперь Гуф сможет официально исполнять все композиции с «Города дорог». При этом артист уточнил, что прибыль с релиза также будет доставаться Пронину.

