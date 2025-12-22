Названы лучшие артисты 2025 года в России

Музыкальный сервис Звук опубликовал итоги 2025 года. Помимо общего рейтинга, подписчикам сервиса также доступны индивидуальные отчёты. Согласно данным Звука, представители поколения альфа чаще всего слушали Madk1d, в почёте у зумеров был Icegergert, а у миллениалов – Федук.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артистом года был признан Ваня Дмитриенко, артисткой – Анна Асти, а группой – «Бонд с кнопкой». Треком года стало «Наследство» от Icegergert и Sky Rae, а альбомом – Bratland Макана. В категории камбэк года Звук выделил Татьяну Буланову, которая стала вновь популярна у молодёжи этим летом.

Трендом года стала композиция «Базовый минимум» от Sabi & Миа Бойка. Группа «Внимание, брусника!» была признана фрешменами годами. Среди открытий редакция сервиса отдельно отметила Андрея Катикова.

Среди подкастов первое место занял исторический проект Сергея Минаева «10 глупых вопросов», за ним расположились криминальные «Дневники Лоры Палны» и «Тут такое дело». В аудиокнигах лучшим стало фэнтези Пенна Коула «Искра вечного пламени», а также «Порядок слов» Евгения Гришковца и «Тоннель» Яны Вагнер. В категории «Выбор детей» был отмечен трек «Фижма Phonk» от «Смешариков», а также подкаст «ХРУМ, или Сказочный детектив».

С полным списком можно ознакомиться на сайте стриминга.

«Это не рэп, а литература»: почему вокруг Макана так много шума