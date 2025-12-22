Популярные артистки вытворяют фокусы в мини-юбках на видео

Артистки Мэйби Бэйби, Дора и Baby Cute выпустили новый клип на песню «Вуаля». Композиция вошла в альбом Мэйби Бэйби Mayday, вышедший в 2025 года. В клипе девушки в откровенных нарядах показывают фокусы на цирковой арене.

Видеоролик снят в эстетике кинофильмов «Престиж» и «Иллюзия обмана», посвящённых ремеслу иллюзионистов. Над видео работал продакшн FALGA Studio, ранее делавший клипы таким артистам, как Ёлка, Клава Кока, GONE.Fludd, Navai, «Хлеб» и другими, сообщается в пресс-релизе.

В клипе Baby Cute парит под куполом цирка и меняет погоду. Мэйби Бэйби выбирается из цепей под водой, а также превращает игрушечную машинку Lamborghini в настоящую. Дора управляет процессом, делая из окружающих предметов брендовые сумочки.

