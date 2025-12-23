Главные виниловые итоги года завода «Ультра Продакшн»

В первом полугодии 2025 года, по данным интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах, продажи новых виниловых пластинок выросли на 32%, а подержанных – на 59%. Особенно ретро-штучки пришлись по вкусу зумерам – они хотят прочувствовать неповторимую теплую аналоговую романтику прошлых лет. Поймав этот тренд, многие музыканты и корпорации, решили обратиться к этому недавно забытому звуковому носителю и изготовить собственные пластинки: первые – для популяризации своего творчества, вторые – бренда.

© Пресс-служба «Мультимедиа Холдинга»

Сегодня в России работает единственный завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», который входит в «Мультимедиа Холдинг», – это производство полного цикла, начиная от сведения звука и заканчивая яркими дизайнерскими конвертами. Руководитель направления Игорь Богданов приоткрыл секреты – кто из популярных исполнителей обращался к ним в 2025 году, и какие самые необычные заказы нужно было выполнить.

По его словам, сейчас на производстве жаркая пора, идут отгрузки пластинок к новогодним праздникам. Порадовать своих зрителей и партнеров решила телекомпания НТВ и записала на винил в корпоративном зеленом цвете популярную передачу «Квартирник у Маргулиса». Среди тех, кто обращается на завод, чаще всего можно встретить музыкантов и их продюсеров, причем разных стилей – от рока до поп-музыки, но особое место занимают джазовые исполнители.

«В этом году мы сделали пластинки для Фонда поддержки и развития музыкального искусства имени Игоря Бутмана. Записали на винил альбомы Only Now и «Зимняя сказка», а на подходе еще один альбом джазмена – «Ностальгия». Было приятно работать и с Вадимом Эйленкригом и его альбомом под названием «Лично». Музыкант отмечал, что винил – невероятно красивая история. Это целый сакральный ритуал: достать пластинку, красивый проигрыватель, протереть его, поставить иглу. Можно сказать, на нашем заводе «Ультра Продакшн» сформировалось целое сообщество людей, влюбленных в винил», – рассказал Игорь Богданов.

© Пресс-служба «Мультимедиа Холдинга»

Перед большим концертом на ЦСКА Арене пластинки получил популярный музыкант-историк Radio Tapok, теперь поклонники смогут приобрести его треки на виниле, говорит руководитель предприятия. Два альбома записали для группы «Моя Мишель», а в сентябре «оранжевое настроение» на заводе создавали для поклонников «Чайфа» – пластинки отпечатали в необычном цвете спелых апельсинов. Это лишь немногие известные исполнители, которые решили запечатлеть свое творчество на виниле. Интересно, что все пластинки имеют необычный дизайн.

«Корпоративные клиенты заказывают пластинки к праздникам, юбилеям компании, например, записывая на них корпоративный гимн. К дизайну подходят с большой фантазией. Не так давно мы выпустили розовый винил с мелодиями из современного кинофильма «Алиса в стране чудес». А известная компания, которая занимается выставками мебели и декора, изготовила пластинки с печатным кружком в центре в виде яблока», – рассказал Игорь Богданов.

По словам руководителя направления «Ультра Продакшн», на производстве могут записать разные звуки: шум дождя, плеск волн, работу машин, да всё что угодно. «Спектр цветов разнообразен, и мы можем выполнить печать сложной полиграфии, а самые востребованные – это красный, синий, оранжевый и белый. Один из необычных заказов – пластинка с записью тишины, то есть безо всякой мелодии. Такой винил может служить украшением интерьеров, его, возможно, приобретут рестораторы, дизайнеры, продакшн-студии для съемок кино», – объяснил Богданов.

© Пресс-служба «Мультимедиа Холдинга»

Винил уже перерос сам себя: из простого звукового носителя он стал культурным артефактом эпохи, украшением и просто приятным подарком. Например, недавно напечатанный альбом драматурга, театрального режиссёра, актёра Евгения Гришковца «Человек прекрасен» имел не только глубокое содержание с аудио рассказами автора, но и необычный дизайнерский конверт, сделанный под серебро – от настоящего не отличить.

«Заказывая винил, люди часто придумывают целые концепции. Например, есть один музыкант греческого происхождения. Он попросил записать на винил легендарные песни о Великой Отечественной войне, но на греческом языке. Необычно, да, слушать «Смуглянку» на греческом? Он большой патриот России и хочет популяризировать нашу культуру среди греков. Эти пластинки музыкант планирует подарить руководителям разных направлений в России и чиновникам высокого уровня. Уверен, оригинальный подарок никого не оставит равнодушным, и этот человек точно обратит на себя внимание», – сказал Богданов.

Завод «Ультра Продакшн» – уникальное в своем роде производство, продолжает разговор эксперт. Здесь работают не китайские станки, а те, на которых печатали пластинки в советское время. Благодаря команде завода они находятся в отличном состоянии, и в месяц можно отпечатать до 10 000 пластинок. Многие эксперты отмечают, что разница в аутентичном виниловом и цифровом звучании всё-таки есть, и качественный звук –огромное преимущество «Ультра Продакшн».

© Пресс-служба «Мультимедиа Холдинга»

«Мимо строгого уха профессиональных звукорежиссеров и мастеринг-инженеров не пролетит и муха. В наш холдинг также входит студия «Vintage Records», там можно записать свои треки. Также у нас идёт свое гальваническое производство – мы изготавливаем матрицы с лакера, то есть с мастер-диска, а после печати наступает этап упаковки и отгрузки клиенту. Те, кто решил впервые сделать свой винил, может просто в один клик оставить заявку на сайте https://ultrapro.ru/vinyl в форме обратной связи», – отметил руководитель направления «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.

