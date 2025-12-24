Отказал Хьюстон и Гаге, но дал потрогать себя Джексону: секреты Билана

24 декабря певцу Диме Билану, принёсшему России единственную победу на «Евровидении», исполняется 44 года. «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из его биографии и рассказывает, за что Билана похвалил Майкл Джексон, почему артист в последний момент отказался выступать на разогреве у Уитни Хьюстон и чем он занимался по ночам, чтобы не умереть с голоду.

© Соцсети Димы Билана

Исполнитель хита Believe при рождении получил имя Виктор Белан. Начав сценическую карьеру, он взял себе псевдоним Дима Билан, который официально внёс в паспорт в 2008-м.

В интервью для «7дней.ру» в 2006 году артист рассказал, что назвал себя Димой в честь любимого дедушки. А букву «е» в фамилии артист решил сменить на «и», чтобы восстановить «историческую справедливость», так как его далёкому предку «что-то напутали» в документах.

В 2024 году в YouTube-шоу «Без Масок» Дима Билан поделился, что решение сменить имя изменило его судьбу. По мнению певца, Виктор должен быть более застенчивым и скромным человеком, чем Дима.

Исполнитель также признался, что иногда задумывается о возвращении к своему настоящему имени: «Эту плоскость своей жизни я недостаточно потчевал, недостаточно уделял этой части жизни внимания. <...> А сейчас хочется каким-то образом отдать дань своему родному имени».

Дима Билан работал грузчиком

© Nadezhda Lebedeva/globallookpress.com

После школы Дима Билан поступил на вокальное отделение в Музыкальное училище имени Гнесиных, которое успешно окончил в 2003 году. Во время учёбы, чтобы «не пропасть с голоду», он работал грузчиком в магазине одежды, как признался артист в беседе с «7 дней.ру».

Днём учился в Гнесинке, а вечерами и ночами разгружал товар. Часов в 7–8 утра смена заканчивалась, и я снова отправлялся в училище. Выходил из метро на станции «Киевская», садился в троллейбус и засыпал.

Дима Билан добавил, что от недосыпа у него пропадал голос, из-за чего экзамены сдавать было тяжелее. Но именно в то непростое время он познакомился со своим первым продюсером Юрием Айзеншписом, благодаря которому его жизнь «сделала крутой поворот».

© Соцсети Димы Билана

В 2021 году Дима Билан поделился в своих соцсетях архивными снимками, где его можно увидеть вместе с королём поп-музыки Майклом Джексоном, скончавшимся в 2009-м. Российский певец рассказал, что познакомился с Джексоном в 2006 году на дне рождения их общего друга — принца Азима. Торжество проходило в «роскошном замке», принадлежавшем отцу Азима — султану Брунея.

Я спел Number One Fan, а потом после моего выступления нас представили друг другу. Было очень трогательно, когда он по-отечески дотронулся ладонью до моего лица и сказал: «So Nice!» (Какая красота!). Я почувствовал, что от него исходит какая-то душевная теплота, положительная энергия. Он так открыто улыбался, так искренне. Восьмикратный обладатель «Грэмми», легенда... Он навсегда останется легендой…

Дима Билан мог в третий раз поехать на «Евровидение» вместе с экс-солисткой «Тату»

Дима Билан дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение». В 2006 году он занял второе место с песней Never Let You Go. В 2008 году артист повторил попытку и завоевал победу, которая стала первой и единственной для России. Для исполнения хита Believe Билан пригласил венгерского скрипача Эдвина Мартона и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

В 2012 году стало известно, что Билан вновь хочет принять участие в международном конкурсе, но уже не один, а в дуэте с бывшей участницей группы «Тату» Юлией Волковой. В составе коллектива она заняла третье место на «Евровидении» в 2003-м.

Артисты решили попытать счастья с треком Back To Her Future. Дуэт принял участие в отборочном туре, но проиграл «Бурановским бабушкам». Они в итоге и представили Россию на «Евровидении», где заняли второе место.

После победы на «Евровидении» Диму Билана заметили за рубежом. В 2009 году он даже выпустил первый англоязычный альбом Believe, записанный при участии продюсеров Джима Бинза и четырёхкратного обладателя «Грэмми» Тимбалэнда.

В то время Билан часто сотрудничал с мировыми звёздами. В подкасте Эльдара Джарахова в 2023 году артист рассказал, что однажды записал песню с канадской поп-дивой Нелли Фуртадо. Релиз трека так и не состоялся из-за какого-то таинственного скандала.

В этом же интервью Билан признался, что должен был открывать концерт Уитни Хьюстон в Москве. По словам исполнителя, легендарная певица сама выбрала его. Но на сцену он выходить отказался, потому что организаторы не позволили ему пообщаться с Хьюстон перед началом шоу, хотя это было обговорено заранее. «Потом я огребал очень долго, потому что на концерте были влиятельные люди», — отметил Билан.

В 2024 году в финале конкурса «Музыкастинг» Билан вспомнил ещё один интересный случай. Как оказалось, ему предлагали сделать совместную композицию с американской артисткой Леди Гагой. Но Билан отказался, так как она тогда ещё не была известной. «А так бы была история интересная!» — пошутил исполнитель. Его слова передаёт Звук Медиа.

Дима Билан выпускал электронику на английском

© Соцсети Alien24

В 2014-м Дима Билан вместе со своим саунд-продюсером Андреем Чёрным создал электронный проект под названием Alien24. В этом же году они выпустили первый и единственный альбом Alien, состоящий преимущественно из песен на английском языке.

В интервью с Джараховым Дима Билан заявил, что сначала не хотел, чтобы люди знали, кто стоит за Alien24, чтобы «прожить несколько жизней в одной». Специально для этого он даже пел более высоким голосом. Но в итоге артист не выдержал и показал миру своё лицо.

