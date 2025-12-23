Стали известны самые дорогие артисты на корпоративы

Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров оказались самыми дорогими российскими артистами на новогодних корпоративах. Эти исполнители регулярно входят в топ по гонорарам в декабре.

«Стоимость выступления группы "Ленинград" начинается от 20 миллионов рублей. Гонорар Филиппа Киркорова стартует от 12 миллионов рублей, Григория Лепса — от 10 миллионов, Леонида Агутина — от 8 миллионов, Любови Успенской — от 5 миллионов рублей», — сообщил представитель одного из ивент-агентств, его слова передаёт ТАСС.

В 2025 году на корпоративах также востребованы Полина Гагарина, Татьяна Буланова, Юлия Зиверт, «Дискотека Авария», Сергей Лазарев, Дима Билан и другие. Самые большие гонорары у поп-звёзд, регулярно выступающих на телевидении. Выплаты им в новогоднюю пору могут вырастать в два-три раза. Выступление Гагариной или Зиверт стоит от 8 миллионов рублей, Клавы Коки — от 5 миллионов, Димы Билана — от 6 миллионов.

Стоимость зависит от даты, места и города проведения, а также от формата выступления. Топовых артистов часто резервируют за полгода или даже за год. Заказчикам также надо учитывать расходы на райдер артистов.

