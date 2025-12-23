Queen выпустят утерянную рождественскую песню

Легендарная рок-группа Queen выпустит неизданную песню 1974 года, которую «никто не слышал», по признанию гитариста группы Брайана Мэя. Композиция Not For Sale (Polar Bear) была записана во время работы над вторым альбомом группы Queen II, но не вошла в него.

© picture alliance/Getty Images

Полвека спустя песня была извлечена из архивов и 22 декабря впервые прозвучала на радио Planet Rock. Она также войдет в переиздание альбома Queen II, выход которого запланирован на 2026 год.

«Возможно, кто-то слышал пиратскую версию песни Not for Sale (Polar Bear) группы Smile (группа Мэя, предшественница Queen — прим. "Рамблера"), эта песня существует очень давно, но, насколько мне известно, никто никогда не слышал именно эту версию», — заявил Брайан Мэй, отметив, что работа над песней ещё не завершена. Об этом сообщает NME.

