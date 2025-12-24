«Нужен талант и мозг»: известный продюсер заявил о кризисе из-за ИИ

Продюсер Максим Фадеев считает, что с появлением большого количества ИИ-контента упало качество выпускаемой музыки.

По мнению Фадеева, в последнее время появились тысячи так называемых «артистов, композиторов и аранжировщиков», которые заливают на площадки ИИ-песни в очень низком качестве. Он считает, что даже к нейросетям нужен профессиональный подход. «Как я уже говорил, с ИИ тоже нужны талант и мозг. Поэтому радость от получения мгновенного результата не поможет этим новоиспечённым композиторам, так как профессию никто не отменял», — поделился продюсер в беседе с ТАСС.

Фадеев отметил, что ИИ лишь инструмент, который поможет удешевить и упростить процесс, а не замена творческим специалистам. Он признался, что сам вместе со своей командой активно использует нейросети в работе.

Ранее Максим Фадеев выпустил клип на песню «иди на мой голос», созданный с помощью нейросетей.

