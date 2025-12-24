Стало известно, как Первый канал поступил с Ларисой Долиной

Первый канал и ВГТРК не стали исключать выступления Ларисы Долиной из своей новогодней программы. Ранее народная артистка РФ попала в скандал из-за проданной квартиры.

Лариса Долина появится в большом праздничном концерте «Наш Новый год». Шоу будет транслироваться на Первом канале 1 января. Певица также выступит на «Песне года», которая выйдет на телеканале «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что ТНТ также не стал вырезать номер Ларисы Долиной из фильма «Новогодние приключения Шурика». Специально для этого проекта она исполнила песню Инстасамки «За деньги — да».

Лариса Долина столкнулась с общественным осуждением из-за скандального судебного дела. Артистка сначала продала квартиру за 112 миллионов рублей, а затем заявила, что действовала по указке мошенников, и отсудила жильё обратно. При этом покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без квартиры. 16 декабря Верховный суд отменил ранее принятое решение, заявив, что право собственности на квартиру остаётся за Полиной Лурье.

