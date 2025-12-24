Скандально известная певица потребовала вернуть цензуру, как в СССР

Российская певица Мия Бойка предложила Госдуме внедрить музыкальную цензуру. Таким образом она хочет бороться с деструктивными песнями.

© Соцсети MIA BOYKA

«Это не про введение цензуры, это про случаи абсолютных выходов за рамки приличия. Это важный шаг для сохранения позитивного и здорового музыкального пространства, которое вдохновляет и поддерживает слушателей», — заявила артистка. Её слова приводит журналистка Алёна Жигалова в своём Telegram-канале.

Мия Бойка отметила, что похожая практика с цензурированием и «экспертными советами» применялась в СССР. Она также добавила, что введение возрастной маркировки — это неэффективный метод, так как дети при регистрации могут соврать, что им есть 18 лет.

В 2024 году Мия Бойка попала в скандал, когда публично унизила девочку-квадробера на своём концерте.

Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: текст песни, история создания, интересные факты