Продюсер Фадеев заявил, что Россия больше не гонится за Западом

Продюсер Максим Фадеев отметил, что в этом году российские музыканты окончательно отошли от модели «догоняем Запад». По его словам, сейчас в стране активно создаётся своя музыкальная экосистема: от стримингов до продвижения.

Фадеев обратил внимание на взлёт артистов из регионов, например группы Ay Yola из Башкортостана, а также на возросший интерес у аудитории к музыке нулевых.

Продюсер предположил, что в 2026 году в музыке усилится роль искусственного интеллекта. Фадеев также считает, что артисты перестанут мыслить отдельными релизами. «Сегодня выигрывают те, кто строит не трек, а эпоху. Когда звук, визуал, тексты и сценический образ объединены в одну историю. Это может быть несколько синглов, альбом, концертная программа — но все это читается как единое высказывание. В условиях короткой жизни контента именно такая длинная драматургия дает артисту устойчивость», — объяснил продюсер в разговоре с ТАСС.

Ранее Фадеев заявил, что сейчас из-за активного использования ИИ упало качество выпускаемой музыки.

