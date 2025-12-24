Франция признала неожиданный жанр «нематериальным культурным наследием»

Электронную музыку официально включили в список нематериального культурного наследия Франции. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

© Karl Walter/Getty Images

Музыка таких артистов, как Air, Cassius, Daft Punk, Justice и Жан-Мишел Жарр, теперь официально считается важным достоянием французского искусства. Рашида Дати отметила, что «электроника по праву занимает место в национальном наследии». Её слова передаёт Billboard.

В заявлении особое внимание уделено музыканту Жан-Мишелю Жарру. В 1976 году он выпустил революционный альбом Oxygène, вдохновивший целое поколение электронных артистов. Жарр уже более 30 лет является послом доброй воли ЮНЕСКО. В 2021 году президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ему Орден Почётного легиона.

Жарр в соцсетях в свою очередь написал, что рад этому признанию, ведь он работал ради этого несколько десятилетий.

