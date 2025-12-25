Мария Зайцева пляшет на столе в клипе «Живём! Поём! Танцуем!»

Российская поп-артистка Мария Зайцева представила новое видео на песню «Живём! Поём! Танцуем!». Ролик показывает большое семейное застолье в атмосфере итало-испанской семьи. Режиссёром клипа выступил Тарас Голубков, прежде работавший с Сати Казановой, Митей Фоминым, Филиппом Киркоровым и другими крупными музыкантами.

© Канал M A R I A на Youtube

Поначалу сюжет ролика сосредоточен на подготовке героев к встрече с семьёй. Затем показываются их танцы, настольные игры, близкое общение и, разумеется, обмен тостами.

Как сама Зайцева сообщила в соцсетях, в этом ролике она ностальгирует по семейным сборищам, на которых все сидели «за одним большим общим столом».

Все готовили сами еду и приносили в гости. Делали совместные фото на пленочный фотоаппарат, проявляли плёнку, выбирали печать матовую или глянцевую, а потом всю эту красоту воспоминаний отправляли в альбомы для фотографий, которые всегда были отличным подарком, и приходя в гости часто передавали их друг другу, жадно рассматривая и окунаясь в те запечатленные на пленке моменты…

Артистка также отметила, что хотела согреть слушателей «итальяно-испанским флёром». Помимо самой Зайцевой, в клипе снялась её дочь Сандра от брака с певцом Алексеем Гоманом.

