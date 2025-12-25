В сети появилось видео уникального шоу Леди Гаги

Американская поп-певица Леди Гага поделилась профессиональной записью уникального концерта, прошедшего 30 сентября 2024 года в Лос-Анжелесе. Шоу было приурочено к премьере альбома Harlequin. Лонгплей, в свою очередь, был частично вдохновлён ролью Гаги в фильме «Джокер: Безумие на двоих».

© Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Концерт состоялся в Belasco Theatre, а его аудитория составила всего тысячу человек. Гага, одетая в красное кожаное платье и парик, исполнила все песни из альбома Harlequin. Релиз был собран из известных джазовых композиций, не звучавших в «Джокере». Мероприятие состоялось всего один раз и больше не повторялось.

Кроме Гаги, участие в концерте приняли пианисты, саксофонисты и команда бэк-вокалистов. Несмотря на камерность мероприятия, каждый номер сопровождался сменой декораций, а артистка переодевалась для каждого из четырёх актов. Например, во время исполнения композиции Get Happy Гага прыгала на кровати, а для номера If My Friends Could See Me Now артистка улеглась на белый рояль.

Участие в создании фильма принял жених Гаги Майкл Полански, выступивший в роли исполнительного продюсера.

Леди Гага выпустила клип на песню The Dead Dance, снятый Тимом Бёртоном