Сергей Жуков стал Дедом Морозом в клипе на песню «Новый год»

Сергей Жуков опубликовал анимационное видео на песню «Новый год», вышедшею ранее в декабре. В нём артист примерил на себя образ Деда Мороза. Также в ролике можно увидеть зимний Большой театр, постановку «Щелкунчика» и ЦУМ в Москве, детские карусели, рынок ёлок и многое другое.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

В ролике анимационный Жуков танцует на заснеженной крыше, пока позади него взрываются фейерверки. Артист посещает разные квартиры, в которых поедает тазик оливье, слушает стихотворение от девочки и разносит подарки. Ролик завершается большим празднованием на Красной площади.

В своих соцсетях Жуков не указывает аниматора создавшего клип, но в конце ролика можно увидеть надпись «Hands Up Production».

