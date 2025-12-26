Бросил секс, голодал, залез на небоскрёб: чем занимается Джаред Лето

26 декабря музыканту, актёру, предпринимателю и кумиру молодёжи Джареду Лето исполнилось 54 года. В честь дня рождения артиста «Рамблер» вспоминает пять самых интересных фактов из его биографии и рассказывает, на какие жертвы Лето шёл ради ролей, кто спас его во время восхождения в гору и чем он увлечён кроме музыки и кинематографа.

© Soeren Stache/dpa/www.globallookpress.com

Джаред Лето невзлюбил роль, сделавшую его кумиром подростков

Группа 30 Seconds To Mars появилась в 1998 году, но к этому времени Джаред Лето уже был известен как обаятельный и многообещающий молодой актёр. Это произошло благодаря его персонажу в сериале «Моя так называемая жизнь» (1995), ставшем для Лето первой большой ролью на телевидении. Музыкант сыграл старшеклассника Джордана Каталано, страдающего дислексией и потому рискующего оказаться исключённым из школы. Роль его возлюбленной Анджелы Чейз сыграла Клэр Дейнс. Сериал вызвал восторги у критиков, но был закрыт спустя один сезон.

Хоть «Моя так называемая жизнь» и стала для Лето настоящим прорывом, сегодня он не любит вспоминать роль Каталано. Например, в 2016-м артист признался изданию Rolling Stone, что снимался в сериале не очень долго и «едва открывал рот», поэтому проект не вызывает у него энтузиазма. А в 2020-м, когда актёры сериала воссоединились на онлайн-конференции, Лето не принял в ней участие. Общаясь с изданием Variety в 2022-м, Лето дал туманный ответ на вопрос, почему так произошло, и даже не пояснил, приглашали ли его вообще. В других интервью артист либо игнорировал вопросы о «Моей так называемой жизни», либо отвечал раздражённо.

© ABC

Кадр из сериала «Моя так называемая жизнь»

Ради ролей в кино Лето худел, толстел и жил на улице

Поклонники актёрского таланта Джареда Лето особенно высоко отзываются о его профессионализме при подготовке к ролям. Артист пользуется методом, основанным на системе русского реформатора театра Константина Станиславского. Он подразумевает полное погружение в роль, которое позволяет актёрам играть более убедительно. Например, готовясь к роли Джокера в «Отряде самоубийц», Лето общался с психопатами в клиниках и преподносил коллегам по фильму тревожные подарки — мёртвую мышь, коробку пуль, анальные пробки и даже использованные презервативы. Во время съёмочного процесса Лето просил не обращаться к нему по имени и отзывался только на Джокера.

© Warner Bros. Pictures

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Несколько раз в своей актёрской карьере Лето проходил через радикальные физические преображения. Например, подготовка к роли наркомана в «Реквиеме по мечте» включала в себя бездомность, общение с героиновыми зависимыми и даже отказ от секса на два месяца. В 2006-м Лето согласился на главную роль в фильме об убийце Джона Леннона Марке Чепмене: ради неё актёр стремительно набрал более 30 килограммов. Для этого он каждую ночь ел растопленное мороженое, политое оливковым маслом и соевым соусом. Лишние килограммы заставили Лето временно пересесть в инвалидную коляску и спровоцировали подагру — болезнь суставов, вызывающую отёки, приступы боли и воспаления. После окончания съёмок артист перешёл на жидкую диету: как сам Лето рассказывал изданию Starpulse в 2006-м, на протяжении десяти дней он ничего не ел, только пил — и потерял больше 10 кило. Пять лет спустя Лето заявил, что теперь он бы на такое не решился. Тем не менее при подготовке к роли в фильме «Далласский клуб покупателей» Лето снова потерял больше 30 килограммов. Вероятно, подобная самоотверженность и помогла актёру получить свой первый «Оскар» в номинации «Роль второго плана».

Джаред Лето снимал клипы под псевдонимом из детской книги

Лидер 30 Seconds To Mars не только пишет слова и музыку, но и снимает клипы для своей группы. Режиссёрским дебютом Лето стал клип на песню The Kill, вышедшую в 2006 году. Правда, в сопроводительной информации к ролику имя Лето указано не было. Вместо него в качестве режиссёра выступил некто Бартоломью Каббинс. По словам коллектива, это был «отвратительный альбинос из Дании», вызвавшийся помочь группе. Только после премьеры The Kill Лето раскрыл, что за псевдонимом скрывался он сам. Общаясь с поклонниками, музыкант пояснил, что хотел избавить поклонников от предубеждений во время просмотра.

Бартоломью Каббинс — это не выдумка Джареда Лето. Такое имя носит персонаж детских книг автора Доктора Сьюза, создавшего слона Хортона, Гринча, Лоракса и ряд других известных героев. Под этим псевдонимом Лето снял девять клипов и получил несколько наград от MTV Video Music Awards.

© Tammie Arroyo / Aff-Usa.Com/www.globallookpress.com

Джаред Лето на MTV Europe Music Awards в 2005 году

Джаред Лето первым в истории покорил Эмпайр-стейт-билдинг

В 2015 году Лето покорил ещё одну режиссёрскую вершину, сняв документальный фильм «Необъятные просторы» об альпинистах. Вдохновившись их примером, артист и сам увлёкся восхождением на разные горы. Среди покорённых им вершин — горы в калифорнийских парках Джошуа-Три, Йосемите, заповеднике Ред Рок и даже на острове Сардиния.

Но, пожалуй, в 2023 году Лето привлёк к себе и своему хобби больше всего внимания, когда решил покорить некогда высочайший в мире небоскрёб. Незадолго до того, как отправиться в мировое турне в поддержку альбома It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day, Лето поднялся на вершину Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Это небоскрёб высотой в 381 метр: с 1931 по 1972 год здание считалось самым высоким в мире. Начав восхождение с 86-го этажа, артист потратил 20 минут, чтобы добраться до 102-го этажа и самой крыши. Весь процесс снимался с вертолёта. Музыкант стал первым человеком в мире, решившимся на подобный трюк.

© Roy Rochlin/Stringer/Getty Images

Как артист сообщил The Guardian, он восторгался этим зданием с самого детства. Для Лето этот небоскрёб воплощал «всё, на что способен человек, если только захочет» — именно эта идея легла в основу альбома It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day.

Джаред Лето основал свою маркетинговую компанию

Кино, музыка и живопись — не единственные области, в которых Лето пытался преуспеть. В 2011-м артист запустил онлайн-платформу TheHive. Изначально сайт разрабатывался для облегчения общения между 30 Seconds To Mars и поклонниками коллектива, но впоследствии разросся и начал помогать другим артистам. Организация была сосредоточена на продвижении музыкантов в соцсетях. Среди тех, кому помог Лето, оказались певица Джесси Джей и ныне распавшаяся рок-группа Semi Precious Weapons. Неизвестно, когда The Hive был ликвидирован: сегодня сайт агентства перенаправляет пользователя на официальный сайт 30 Seconds To Mars.

В том же 2011 году Лето запустил стриминговую площадку VyRT. Изначально музыкант планировал проводить на ней онлайн-трансляции, связанные с 30 Seconds To Mars, но платформа также разрослась, и здесь начали продаваться электронные книги, MP3-файлы и видеоролики. Помимо 30 Seconds To Mars, VyRT продавал материалы с участием групп Linkin Park, My Chemical Romance, The Jonas Brothers и других. На сайте также существовала возможность вести личную переписку с другими пользователями, благодаря чему VyRT работал в том числе как социальная сеть. В декабре 2020 года сайт платформы также начал перенаправлять пользователей на сайт 30 Seconds To Mars, поэтому сегодня VyRT неактивен.

