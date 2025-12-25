Солистка «Мельницы» превратилась в кошку в клипе «Белокаменные львы»

Российская фолк-рок-группа «Мельница» представила песню и клип «Белокаменные львы». Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Луканкин, прежде снимавший ролики для «Джоконды», Максима Самосвата и других фолк-музыкантов.

© Страница группы «Мельница» в VK

Действие ролика разворачивается в старинном особняке, но информацию об его местонахождении артисты не раскрывают. В его комнатах можно увидеть музыкантов «Мельницы», исполняющих песню, а также солистку коллектива Наталью О'Шей. В кадре также появляется чёрная кошка породы мейн-кун, в которую превращается главная героиня ролика.

В своих соцсетях О'Шей назвала новую песню «очень русской», невзирая на элементы из кантри — традиционно американского музыкального жанра.

Как многие знают, зима — моё любимое время года. Так что представьте себе зимние сумерки, белые храмы, и львов, которые сходят с храмов, чтобы охранять вверенные им города. А ещё это песня про любовь. «Белокаменные львы» напоминают нам, что если ты истинно любишь, — не вынимай человеку мозг, не следи за ним. Не ходи за ним по лестнице, — всё уже и так хорошо».

