Скандалы вокруг раннего хита Глюкозы: слухи о плагиате, ссора с «Серебром»

Вокруг хита Глюкозы «Снег идёт» всегда было много шума. Сначала его заподозрили в заимствовании темы из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». А затем композиция стала поводом для ссоры между Глюкозой и группой «Серебро». «Рамблер» приводит текст трека, рассказывает об истории его создания и интересных фактах. Послушать «Снег идёт» можно прямо здесь. Скачать песню в память телефона можно в приложении музыкального стриминга.

Глюкоза «Снег идёт»: текст песни

[Куплет 1]

Такси, ну как котята, мурлыкали у ног,

А я в мобильном слышу длинный гудок,

А что сказать, не знаю точно,

Может, тебя я люблю.

[Припев]

А снег идёт, а снег идёт,

По щекам мне бьёт, бьёт,

Болею очень, температура,

Стою и жду тебя, как дура,

Снежинки ртом ловила, очень мило,

Клёвый вечер, делать нечё,

Там, где нет тебя,

А снег идёт.

[Куплет 2]

И вся к тебе дорога изучена до нет,

И я, наверно, знаю грустный ответ,

И всё равно смотрела в окна,

Может, увижу тебя.

[Припев]

А снег идёт, а снег идёт,

По щекам мне бьёт, бьёт,

Болею очень, температура,

Стою и жду тебя, как дура,

Снежинки ртом ловила, очень мило,

Клёвый вечер, делать нечё,

Там, где нет тебя,

А снег идёт,

А снег идёт, а снег идёт,

По щекам мне бьёт, бьёт,

Болею очень, температура,

Стою и жду тебя, как дура,

Снежинки ртом ловила, очень мило,

Клёвый вечер, делать нечё,

Там, где нет тебя,

А снег идёт,

А снег идёт,

Снежинки ртом ловила, очень мило,

Клёвый вечер, делать нечё,

Там, где нет тебя,

А снег идёт.

Глюкоза «Снег идёт»: о чём песня

Песня «Снег идёт» хоть и считается праздничной, на самом деле имеет очень печальное содержание. По сюжету героиня ждёт своего возлюбленного около его дома, а парень даже и не собирается выходить. Девушка сама понимает, что её чувства не взаимны, но всё равно продолжает надеяться и высматривать его в окнах, несмотря на сильный снегопад и болезнь.

Глюкоза «Снег идёт»: история песни

Песня «Снег идёт» впервые была выпущена осенью 2004 года в формате сингла, а позднее вошла во второй студийный альбом Глюкозы «Москва». Авторство композиции принадлежит продюсеру Максиму Фадееву. Как написал он в Telegram-канале в 2025-м, в основу песни легли события из его жизни. Когда ему было 15 лет, он ждал девушку под её окнами, но она так и не вышла.

Было темно, часов семь. Я увидел, как в её окне погас свет: она заметила меня и не хотела, чтобы я видел, что она там не одна. Я сделал вид, что ухожу, а сам остался. Сидел на детских качелях во дворе и ждал. А снег шёл. Крупный, новогодний. Я запрокидывал голову и ловил снежинки ртом. Наверное, так делали все советские дети тогда.

Когда песня вышла, её заподозрили в заимствовании темы из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», которую сочинил Микаэл Таривердиев. Позднее вдова композитора Вера Таривердиева в интервью 2010 года сказала, что действительно в этом случае было нарушение авторских прав, но «ситуация разрешилась мирно». В 2011 году Глюкоза даже выступила на вечере памяти Таривердиева с песней «Снег идёт».

Смотреть клип на песню Глюкозы «Снег идёт»

В декабре 2004 года был представлен клип на песню «Снег идёт». Его режиссёром выступил Андрей Евдокимов, который работал и над музыкальными видео артистки «Невеста», «Швайне» и другими.

Сюжет ролика повторяет содержание самой песни. В нём мультяшная Глюкоза, гуляя вместе с доберманом, под снегопадом ждёт парня. Когда она делает вид, что ушла, в окне загорается свет. Она забегает в подъезд, стучит в дверь, но ответа так и не получает.

Глюкоза «Снег идёт»: ремиксы

Наталья Чистякова-Ионова, она же Глюкоза, в 2024 году кардинально изменила свой сценический образ. Начав сотрудничество с молодыми модными продюсерами, она полностью ушла в электронику.

В декабре 2025-го Глюкоза поделилась в соцсетях ремиксом на свой давний хит «Снег идёт» при участии артистов Gnaar и АААрхитектор. Нежные поп-мелодии в нём заменили футуристичные электронные биты.

Глюкоза «Снег идёт»: интересные факты

В декабре 2025-го Глюкоза ополчилась на группу «Серебро», так как те выпустили кавер на песню «Снег идёт». В соцсетях она спросила: «Серебро, есть у вас другие треки, кроме моих?» Те ей жёстко ответили: «Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет, есть только хиты Макса. А ещё знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это — ТВОЁ творчество». Спустя более чем 20 лет после релиза трек стал популярен в соцсетях, что и побудило «Серебро» сделать на него кавер.

