Собаки пролаяли новогодние хиты в честь премьеры сериала «Жека Рассел»

Онлайн-кинотеатр «Кион» и «On Лейбл» представил три новогодние песни в обновлённом звучании. Jingle Bells, We Wish You A Merry Christmas и «В лесу родилась ёлочка» были перезаписаны с собачьим лаем. Релиз приурочен к премьере сериала «Жека Рассел», которая состоится 1 января.

© Онлайн-кинотеатр «Кион»

В центре сюжета — тихий офисный работник Евгений (Эльдар Калимулин), влюблённый в свою коллегу Алису. Он не решается признаться ей в любви, но при этом мечтает всегда быть с ней рядом. Его желание сбывается, когда начальница-ведьма (Екатерина Климова) превращает Евгения в собаку породы джек-рассел-терьер. В сериале также снялись Виктория Агалакова, Алексей Маклаков, Никита Плахотнюк, Сергей Новосад и другие актёры.

