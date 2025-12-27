Queen нашли старый хит, уголовник записал альбом: зарубежные новинки

Английская рок-группа Queen выпустила рождественский хит, который считался потерянным, а у Сабрины Карпентер вышел трек, прежде доступный только на виниле. Рэпер Max B выпустил первый альбом после шестнадцати лет в тюрьме, а Peso Pluma и Tito Double P устроили мексиканскую вечеринку для всех, кто замёрз. «Рамблер» рассказывает о самых любопытных новинках зарубежной музыки в последнюю неделю 2025 года.

© Соцсети группы Queen

Синглы

Queen — Not For Sale (Polar Bear)

Жанр: расслабленный софт-рок.

Оставшиеся в живых участники рок-группы Queen готовят к переизданию альбом Queen II, изначально вышедший в 1974 году. Во время изучения материалов гитарист Брайан Мэй наткнулся на старую песню Not For Sale, прежде нигде не выходившую. Музыкант не удержался и включил её в подборку «лучших рождественских песен», прозвучавшую в эфире радиостанции Planet Rock. Трансляция была записана, и Not For Sale оказалась в свободном доступе.

Сейчас композиция звучит некачественно: её обработанная версия выйдет вместе с переизданием, премьера которого пока не намечена. Но в ней уже можно услышать расслабленное софт-рок-звучание, нетипичное для амбициозных Queen, и разделение вокальных партий между покойным Фредди Меркьюри и Брайаном Мэем. Необычный трек едва ли можно назвать заметным и даже значимым в обширной дискографии Queen, но он наверняка порадует преданных поклонников, изучивших музыку британцев вдоль и поперёк.

Sabrina Carpenter — Such A Funny Way

© Соцсети Сабрины Карпентер

Жанр: меланхоличный ретропоп.

Американская поп-певица Сабрина Карпентер соблюдает добрую традицию и уже третий год подряд радует поклонников новым материалом под Рождество. В 2023-м артистка выпустила мини-альбом, в 2024-м – целый музыкальный фильм, а в 2025-м решила обойтись приятной мелочью в виде бонусного трека со свежего альбома Man’s Best Friend.

Прежде композиция Such A Funny Way была доступна лишь покупателям винила, но теперь официально появилась на стримингах. Над ней Карпентер работала вместе с Джеком Антоновым — основным продюсером Man’s Best Friend. В новой композиции артистка меланхолично обыгрывает классическую для себя тему недовольства возлюбленным, посылающим смешанные сигналы. Хотя песня была записана ещё до премьеры альбома в августе, в ней слышны элементы рождественского хита: колокольчики, оркестровая имитация дуновения ветра и даже праздничные фанфары.

Невзирая на красочность аранжировки, тоскливый вокал Карпентер всё же демонстрирует, что это грустная песня о вынужденно одиноком Рождестве. Артистка известна саркастичными хитами о женской независимости, а вот к жанру баллад обращается реже — это придаёт новинке ещё большей ценности.

Takatak — Okazaki

© Соцсети группы Takatak

Жанр: весёлый прогрессивный металкор.

Пакистанская прогрессив-металкор-группа Takatak продолжает разогревать публику перед выпуском второго альбома, дата премьеры которого пока неизвестна. Okazaki — это довольно бодрый сингл, смешивающий электронику, жужжание гитар и соло с ломаными ритмами. Ознакомление с творчеством коллектива обязательно для всех, кто увлечён творчеством Dance Gavin Dance, Eidola и прочих «весёлых» металкорщиков.

Альбомы

Peso Pluma & Tito Double P — Dinastia

© Соцсети Peso Pluma

Жанр: саркастичный реггетон с трубами и атмосферой Южной Америки.

Для кого: для всех, кто смеётся в лицо морозам.

Мексиканский певец Peso Pluma объединил усилия со своим кузеном Tito Double P, также музыкантом, и выпустил альбом — жаркий, саркастичный и согревающий. Это не первый раз, когда артисты собираются в студии и работают над музыкой, но Dinastia — это их первый совместный альбом. В него вошло 15 композиций, в которых артисты поочерёдно поют на испанском, рассказывая о жизни в Мексике под красочный инструментал. Ключевую роль в аранжировках играют трубы, которые словно насмехаются над слушателем, и элегантные гитары с уклоном во фламенко. Невзирая на меланхоличное настроение отдельных композиций, Dinastia звучит как отличный альбом для большой новогодней вечеринки — особенно в том случае, если вы предпочитаете проводить холодные времена года в жарких странах.

Max B — Public Domain 7: the Purge

© Соцсети Max B

Жанр: криминальный рэп.

Для кого: для всех, кто хочет, чтобы об одолжениях просили с уважением.

9 ноября 2025 года гарлемский рэпер Чарли Уингейт, он же Max B, вышел из тюрьмы. Музыкант провёл в ней 16 лет по обвинению в организации грабежа, которое привело к смерти человека. Спустя полтора месяца Уингтон выпустил свой седьмой альбом, который звучит как обычный день в стане Крёстного отца. В 29 треках рэпер размышляет о преступном мире, опасной нежности к любимой женщине и чудесной свободе. Музыка в альбоме достаточно атмосферна и кинематографична, чтобы зачаровать любого, кто склонен романтизировать криминал и по-настоящему плохих парней.

Бросил секс, голодал, залез на небоскрёб: подвиги и проделки Джареда Лето