Победил страх ради СССР, изобрёл рэп: удивительная история Адриано Челентано

6 января исполняется 88 лет Адриано Челентано. Сегодня он почти не появляется на публике, но в середине прошлого века итальянский артист одновременно блистал на киноэкране и на музыкальной сцене. Любили его также и в Советском Союзе: как-то раз Челентано даже поборол давний страх, чтобы посетить Москву. В честь дня рождения артиста «Рамблер» рассказывает, чем Челентано увлекался в детстве, где он сейчас и почему считает себя первым рэпером в истории.

© Daniele Venturelli/Getty Images

В юности Челентано бросил школу, чтобы чинить часы

Адриано Челентано родился в 1938 году в Милане. Он стал пятым ребёнком, семья жила бедно. Чтобы помочь родителям свести концы с концами, в 12 лет Челентано бросил школу и устроился подмастерьем в лавку своего дяди, работавшего часовщиком. Впоследствии артист не раз признавался, что искренне увлекался этим занятием и мог бы связать с ним жизнь, если бы не вмешалась музыка.

По сообщениям итальянским СМИ, сегодня Челентано и его супруга живут в пригороде Милана, в уединённом особняке в горах. Среди их ежедневных занятий есть и ремонт часов. Увлечение Челентано даже легло в основу мультфильма «Адриано», вышедшего в 2019 году. Его главный герой, обладающий внешностью и голосом самого Челентано, как раз зарабатывает на ремонте часов.

© Clan Celentano

Кадр из мультфильма «Адриано» (2019)

Челентано стал первым итальянским музыкантом, основавшим лейбл

Музыкальная карьера Челентано началась в 1958 году, когда молодой музыкант подписал контракт с звукозаписывающей компанией Jolly. Их сотрудничество оказалось недолгим: под эгидой Jolly Челентано выпустил всего один альбом, после чего решил открыть собственный лейбл. Всего год спустя в 1961-м в Милане появилась компания «Клан Челентано». В обязанности компании входил выпуск фильмов и музыкальных пластинок. Челентано последовал примеру англоязычных коллег The Beatles, The Rolling Stones и Фрэнка Синатры. В результате «Клан Челентано» стал первым итальянским лейблом, владельцем которого был известный музыкант.

Помимо самого артиста, лейбл поддерживал его супругу Клавдию Мори, певцов Фреда Бонгусто и Рики Джанко, а также группы Banco del Mutuo Soccorso и Ola & The Janglers. Хотя Челентано не записывает новую музыку с 2019 года, лейбл продолжает работу и выпускает разные сборники и обновлённые версии старых хитов Челентано и других артистов.

© Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

Адриано Челентано изобрёл свой язык и назвал себя первым рэпером

Артист всегда высказывался за мир во всём мире и международное сотрудничество, а в 1972-м нашёл оригинальный способ выразить недовольство в музыке. Челентано выпустил песню Prisencolinensinainciusol, написанную на вымышленном языке, лишь отдалённо напоминающем американский английский. Выступая в СССР в 1987 году, артист признался со сцены, что для него текст композиции символизирует мировую разобщённость и неспособность людей понять и услышать друг друга. Песня попала на альбом Nostalrock (1973), а в Великобритании вышла под названием «Язык любви».

В 1994-м Челентано перевёл композицию на английский и заявил в тексте, что именно он стал первым рэп-артистом в мире. Заодно музыкант накинулся на более молодых современников, представляющих этот жанр. За это Челентано получил прозвище Адриано Ваччи Пано: фразу можно перевести как «Адриано, пей поменьше». Это придумала группа Articolo 31, не одобрившая нападок Челентано.

© United Archives / Arthur Grimm v/www.globallookpress.com

В фильмографии Челентано есть роль человека-обезьяны

Хотя наибольший актёрский успех Челентано принесла главная роль в комедии «Укрощение строптивого» (1980), в его фильмографии есть и более занимательные амплуа. Например, в 1983-м Челентано получил главную роль в картине «Бинго-Бонго». Её сюжет рассказывал о человеке, который вырос в джунглях и научился языку животных, но при этом не имел ни малейшего понятия о том, как общаться со своим видом. Уникальность роли заключается в том, что для подготовки к ней Челентано не учил текст. На протяжении всего фильма его герой произносит исключительно нечленораздельные звериные звуки и начинает разговаривать лишь к концу.

© Intercapital

Ради визита в СССР Челентано поборол свою большую фобию

В профессиональном резюме Челентано есть не только роли в кино, но и большие режиссёрские работы. Например, в 1985-м артист разработал концепцию музыкальной комедии об Иисусе, написал к ней сценарий, выступил режиссёром, записал саундтрек и сыграл главную роль. Картина «Джоан Луй» не снискала популярности у критиков: фильм критиковали за сумбурность и отсутствие чёткой, понятной идеи.

Невзирая на это, картиной заинтересовались в СССР. В биографии певца «Мой дядя Адриано», записанной со слов племянницы Челентано, приводится письмо, в котором артист рассказывает о том, с чего началось его путешествие.

Всё началось с письма, которое я получил из Кремля: «Нам стало известно, что вы сняли фильм об Иисусе Христе. Мы хотели бы пригласить вас в нашу страну, чтобы посмотреть этот фильм». Это письмо меня поразило. Если советские люди захотели посмотреть мой фильм об Иисусе, я не мог им отказать. Их удивил мой ответ: тридцать лет они пытались заманить меня в свою страну, но я каждый раз отказывался. Боязнь полётов? Я справился с ней. Наверное, дело в моей вере, но в этом путешествии я чувствовал, что Иисус меня защищает.

Челентано принял участие в пресс-конференции, в которой призвал руководство Москвы снести «все эти бараки», которые он увидел по пути в пресс-центр. Также музыкант дал два аншлаговых концерта в СК «Олимпийский». СССР стала одной из немногих стран, в которую Челентано прилетел, невзирая на аэрофобию.

© imago stock&people/www.globallookpress.com

Билеты на первый за 18 лет концерт Челентано продавались за один евро

В 1994 году музыкант провёл концертное турне по странам Европы и Италии, после чего взял длительный перерыв. Челентано не выступал 18 лет. О своём возвращении на большую музыкальную сцену артист сообщил летом 2012-го. Тогда же поступили билеты на два концерта, намеченных на ноябрь того же года. Площадкой выступила «Арена ди Верона» — крупный амфитеатр, в древности служивший площадкой для гладиаторских боёв.

Стоимость билетов варьировалась от 1 до 165 евро. Как сам Челентано сообщил прессе, он надеялся, что на концерт сможет попасть как можно больше человек вне зависимости от их финансового благосостояния. В результате билеты были раскуплены за полчаса, а городская газета Вероны L’Arena присудила шоу звание «Лучшего за год». Концерт транслировался по телевидению в прямом эфире и собрал больше девяти миллионов зрителей, тем самым поставив национальный рекорд. Челентано получил статус почётного гражданина Вероны и даже символические ключи от города.

