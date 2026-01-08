Не знал нот, влюбился в подростка: раскрыты тайны Элвиса Пресли

8 января 1935 года в Мемфисе родился Элвис Пресли — один из самых успешных артистов в истории США, король рок-н-ролла, успешный киноактёр и секс-символ XX века. Певец прославился не только своей музыкой, но и склонностью к коллекционированию — машин и любимых девушек. В честь дня рождения Элвиса Пресли «Рамблер» вспоминает факты из его биографии. Узнайте, какой знаменитый американец приходится ему двоюродным кузеном, как розовый «Кадиллак» стал неотъемлемой частью его образа и почему родители Присциллы Болье возражали против её романа с певцом.

Среди предков Элвиса Пресли был президент США

Элвис Пресли родился в семье Глэдис и Вернона Пресли 8 января 1935 года. У музыканта был брат-близнец, родившийся за 35 минут до него уже мёртвым. Других детей у четы Пресли так и не родилось.

Элвис Пресли в детстве

В крови музыканта смешались американские, ирландские, немецкие и шотландские корни. Подробно изучив его генеалогическое древо, эксперты установили дальнее родство Элвиса с президентом Авраамом Линкольном, управлявшим США с 1861 года до своей смерти в 1865-м. У политика и музыканта оказался общий предок из рода Харрисонов, приходившийся Линкольну прапрадедушкой. Такое родство превращает певца во внучатого племянника политика. Среди потомков рода также — один из отцов — основателей США Бенджамин V Харрисон и ещё два президента.

Элвис Пресли учился гитаре с детства, но так её и не освоил

Элвис Пресли рос в бедности. Когда ему исполнилось 11 лет, артист попросил на день рождения велосипед. Позволить себе такую дорогую покупку семья не могла, поэтому выбрала более бюджетную альтернативу — акустическую гитару. Пресли потихоньку учился играть у своих дядей и в церкви, а вскоре начал приходить с инструментом в школу, где играл на переменах. Сверстники не увидели в молодом музыканте будущего короля рок-н-ролла, поэтому над Пресли часто смеялись.

Годы спустя, уже будучи всемирно известным артистом, певец не раз признавался, что забросил заниматься инструментами и так и не изучил нотную грамоту. В интервью Долорес Даймонд, проведённом в 1957 году, артист признался, что надевает гитару исключительно для красоты и не участвует в написании своих хитов.

Милая, это всё большой обман. Я ни разу в жизни не написал ни одной песни, но мне приписывают треть авторства за исполнение и запись. Так я выгляжу умнее, чем есть на самом деле. Только раз в жизни у меня появилась идея для песни, когда я проснулся после страшного сна. Рассказал об этом другу, и на следующий день он написал для меня All Shook Up.

Элвис Пресли коллекционировал люксовые машины

Большую часть своего времени Пресли тратил на гастроли, съёмки в фильмах и запись новой музыки в студии. Иногда, впрочем, певец находил время на пополнение множества своих коллекций. Среди самых необычных предметов, которыми увлекался Пресли, оказались оружие, полицейские значки и люксовые машины. Среди автомобильных брендов, попавших во владение певца, оказались «Роллс-Ройс», «Феррари», «Мерседес» и многие другие.

Больше остальных Пресли нравились «Кадиллаки». В 1955 году он приобрёл машину этой модели и перекрасил её в розовый, после чего использовал как основное средство передвижения между городами своего турне. Розовый «Кадиллак» стал своего рода символом Пресли и частью американской поп-культуры. Впоследствии этот образ использовали предпринимательница Мэри Кей Эш и рок-певец Брюс Спрингстин, спевший строчку «розовый “Кадиллак” очаровал бы Еву больше, чем запретное яблоко».

Музей автомобильной коллекции Элвиса Пресли в Мемфисе

За свою жизнь Пресли собрал больше ста автомобилей разных марок. Часть из них сегодня выставлена в его поместье Грейсленд, расположенном в Мемфисе.

У Элвиса Пресли были четыре черепно-мозговые травмы

Ухудшение состояния здоровья Пресли, в конечном счёте приведшее к его гибели в возрасте 42 лет, было вызвано не только зависимостью от лекарственных препаратов, но и рядом серьёзных физических травм. Согласно доктору общественного здравоохранения Форресту Теннанту, опубликовавшему медицинскую историю Пресли, артист перенёс четыре травмы головы. Два раза он вмешивался в драки с неадекватными поклонниками, в другой раз устроил травматичные соревнования со скейтерами. В 1967 году Пресли ударился головой о ванну и пролежал несколько часов без сознания. Когда артист очнулся, на его голове образовалась шишка «размером с мяч для гольфа».

По свидетельству современников, после четвёртой травмы поведение Пресли стало более хаотичным и непредсказуемым. Его паранойя усилилась, а головные боли участились.

Потомки Элвиса Пресли также заняты в шоу-бизнесе

Невзирая на множество подтверждённых романов и десятки слухов вокруг его личной жизни, Пресли был женат лишь однажды. Его избранницей стала Присцилла Болье: с ней артист познакомился в 1959 году, когда ей было всего 14 лет. Самому Пресли было уже 24: к этому моменту он добился успеха как музыкант, актёр и ловелас. Из-за ощутимой разницы в возрасте и приписываемых Пресли романов родители Болье возражали против этих отношений, но певец настаивал. В 1963-м девушка переехала к возлюбленному в Мемфис, в 1967-м они поженились.

Лиза Мари Пресли (в младенческом возрасте) с Присциллой и Элвисом Пресли

1 февраля 1968-го родилась единственная дочь певца Лиза-Мари Пресли. Её рождение не укрепило брак, а бесчисленные измены артиста привели к разводу в 1973 году. Всего через два года после этого Пресли скончался. Его бывшая супруга жива до сих пор: в 2025 году она отметила 85-й день рождения. Лиза-Мари Пресли умерла 12 января 2023-го после неудачной операции по избавлению от лишних килограммов. Ей было всего 54 года. Она трижды была замужем, в том числе за поп-певцом Майклом Джексоном и киноактёром Николасом Кейджем. Лизу-Мари Пресли пережили её мать и трое дочерей: близнецы Харпер Вивьенн Энн и Финли Аарон Лав, родившиеся в браке с продюсером Майклом Локвудом, а также Даниэль Райли Кио. Последняя известна как актриса: к примеру, она сыграла главную роль в сериале «Дейзи Джонс и The Six», а также появлялась в «Ривердейле» и фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Поместьем Пресли сегодня владеет именно она.

