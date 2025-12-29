«Ленинград» шлёт работяг в тайгу, Дмитриенко находит любовь: новые песни

Группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, выражает сочувствие работягам, уезжающим на вахты в Сибирь, а Ваня Дмитриенко заявляет, что его главное желание наконец-то сбылось. О самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели читайте в подборке «Рамблера».

© Соцсети Вани Дмитриенко

Синглы

Ваня Дмитриенко, Yanix — «Иней»

Жанр: поп-рок.

Как написал Ваня Дмитриенко в соцсетях, в честь праздника он решил «немного подурачиться» и сделать крайне необычную коллаборацию — с рэпером Yanix. По его словам, песня была написана совершенно спонтанно. Трек, как и другие хиты Дмитриенко, посвящён любви. Под мощные гитары с примесью бубенчиков певец-романтик радуется, что рядом с ним его девушка, ведь именно это он загадывал каждый Новый год. Нежность Вани Дмитриенко перешла и к Yanix. В своём куплете рэпер признаётся, что греет ушки своей возлюбленной и теряется от одного её взгляда.

«Ленинград» — «Тайга»

Жанр: поп-рок.

© Максим Блинов/РИА Новости

У Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград», своё представление о романтике. В новой песне он рассказывает о работягах, которые отправляются на вахты в Сибирь, чтобы заработать денег. Всё это ради того, чтобы их любимые женщины могли купить себе «трендовый шмот». Хотя в треке есть лёгкая нотка женоненавистничества, Шнуров скрывает её под толстым слоем иронии. Если не обращать внимания на лирику, в которой «Ленинград» жалеют бедных мужчин, сама по себе песня звучит весьма позитивно и энергично.

Miyagi & Эндшпиль — Groove

Жанр: хип-хоп.

Дуэт из Владикавказа выпустил под Новы й год песню, которая отлично бы вписалась атмосферу летних вечеринок. В ней медитативный речитатив о любви сопровождают восточные мотивы. Несмотря на простую структуру трека, композиция привлекает тем самым грувом, который артисты даже вынесли в название. В музыке грувом называют ритмическое ощущение, которое заставляет слушателя «качаться». Именно на танцевальные биты в песне сделан главный акцент.

Sqwoz Bab — «Купер»

Жанр: хип-хоп.

© Соцсети Sqwoz Bab

С большой вероятностью Sqwoz Bab в своём новом треке рекламирует сервис доставки продуктов Купер, и делает он это весьма стильно. Хотя трек длится меньше двух минут, из-за насыщенных битов создаётся ощущение, что он идёт дольше. Сюжет трека идеально подходит для новогодних праздников: герой укутывает свою девушку «в облака» и не хочет, чтобы она выходила из дома даже на минуту. Не забывает рэпер и порадоваться, что даже в его «хутор» приезжает «Купер».

«Сатисфаер», «Марлины» — «Не было у меня»

Жанр: инди-поп.

Под гитарные переборы артисты размышляют о творческом признании. В музыке суетливая ритм-секция смешивается с нежными мелодиями. В целом композиция создаёт атмосферу тепла и уюта. В наполненной образами лирике две группы с Дальнего Востока рефлексируют о прошлом и пытаются заглянуть в будущее, попутно разбираясь, зачем они вообще стали музыкантами.

Альбомы

Gayazovs Brothers — «Новый год»

Жанр: поп.

© Соцсети Gayazovs Brothers

Дуэт Gayazovs Brothers выпустил мини-альбом, в который вошли три трека с весьма оригинальными названиями: «Новый год», «Новогодняя» и «С Новым годом». Все они наполнены танцевальной энергетикой. Наверняка группа специально ориентировалась на новогодние корпоративы, потому что иногда в их текстах встречаются инструкции, как надо двигаться. В лирике также полно призывов к буйному празднованию и пожеланий на следующий год.

Гаврилина танцует 18+, Серябкина копирует западный хит: новые песни