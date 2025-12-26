Пригожин дал мрачный прогноз для группы «Тату»

Российский поп-продюсер Иосиф Пригожин высказался о будущем дуэта «Тату», объявившего о воссоединении 2 июля 2025 года. С тех пор коллектив дал несколько концертов и запланировал ряд выступлений на 2026-й. Хотя публика приходит на эти шоу, Пригожин не верит в долгосрочность этого успеха.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com; страница группы «Тату» в VK

Эпоха «Тату» прошла, к сожалению. Есть некоторые песни, которые сейчас, что называется, выстрелили, но эффекта Булановой или Кадышевой мы так и не увидели. Более того, одному артисту проще вернуть себе славу, а целой группе… Это всегда намного сложнее.

Продюсер также подчеркнул, что после воссоединения коллектив не выпустил ни одной новой песни. Если бы «Тату» записали свежий хит, это бы вызвало интерес со стороны публики и молодёжи. Но для этого, по мнению Пригожина, у песни должна быть «продуманная концепция». Слова продюсера приводит «Общественная служба новостей».

