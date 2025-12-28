Бриджит Джонс и Дракула: что послушать к Международному дню кино

28 декабря в мире отмечается Международный день кино. Дата приурочена ко дню первого публичного кинопоказа, состоявшегося в Париже в 1895 году. В честь этого Звук собрал на одной страничке всё, что может пригодиться заядлому или начинающему киноману: от аудиокниг, на которых были основаны популярные картины, до подробных подкастов с разборами.

© Fabio Belotte/iStock.com

Всего в разделе два блока: в одном собраны подкасты, во втором — аудиокниги, на основе которых были сняты известные фильмы и сериалы.

Подкасты о кино: про премии, новинки и поп-культуру

Погружаться в первый блок стоит в том случае, если вы уже посмотрели какой-то фильм или не боитесь спойлеров. Например, здесь можно послушать авторские подкасты сайта «Кинопоиск» о премьерах и истории кинематографа. В эпизодах «Подковёрных игр» можно узнать все свежие новости о премиях и фестивалях, а также послушать прогнозы и дискуссии о справедливости «Оскара».

В «Министерстве поп-культуры» и «Горящем бензовозе» к беседам о кино примешиваются рассуждения о сериалах и видеоиграх, а A-One Podcast заглядывает за кулисы индустрии и рассказывает об её неочевидных подводных камнях. Например, один из эпизодов посвящён интеллектуальному праву, ещё один — операторской работе, а третий — разработке трейлеров.

Полный список:

«Крупным планом»;

«Подковёрные игры»;

«Машина эмпатии»;

«Министерство поп-культуры»;

A-One Podcast;

«Кино Огонь»;

«Ещё полчасика»;

«Смотритель»;

«Не верьте отзывам»;

Monday Karma;

«Прослушка»;

«Шум и яркость»;

«Горящий бензовоз»;

«Зеркало для героев».

«Film Geek: подкаст о кино и сериалах».

Аудиокниги, ставшие экранизациями: фэнтези, ужасы и уют

Если же вам хочется самому порассуждать и сравнить, что лучше — оригинал или экранизация, загляните во второй раздел. Поклонники классических ужасов обрадуются, увидев здесь аудиоверсии «Франкенштейна» Мэри Шелли и «Дракулы» Брэма Стокера. Ценители тонких женских комедий могут погрузиться в «Дневник Бриджит Джонс» британской писательницы Хелен Филдинг или «Ешь, Молись, Люби» Элизабет Гилберт.

Если слушатель склонен блуждать по фэнтезийным мирам, его обрадует аудиоверсия «Игры престолов» Джорджа Мартина. Здесь также можно ознакомиться с японской книгой «Если все кошки мира исчезнут». В 2016-м роман лёг в основу фэнтезийного фильма с участием Аои Миядзаки и Такэру Сато. В декабре 2025 года издательство «Эксмо» сообщило, что в 2025-м книга стала лидером продаж в России.

Для более уютной, но такой же «кошачьей» истории ознакомьтесь с «Уличным котом по имени Боб» о взаимоотношениях людей и бездомных животных.

Полный список:

Что послушать ко дню российского кино: лучшие подкасты, саундтреки и книги