Стало известно, почему Татьяна Куртукова поссорилась с Лозой

Татьяна Куртукова поссорилась с Лозой из-за «Сосёночек»
Певица Татьяна Куртукова, известная хитом «Матушка», призналась, что отказалась покупать песню у Юрия Лозы под названием «Сосёночки». Артиста, видимо, это задело, так как на следующий день он сказал, что никто в стране не знает ни Татьяну Куртукову, ни её «Матушку».
Татьяна Куртукова рассказала, что вежливо отказалась от приобретения трека. Сколько стоила композиция, она даже не стала спрашивать. «И вы представляете, на следующий день мой менеджмент говорит: “Татьяна, будете давать комментарий? Лоза по поводу вас говорит: "Матушку-землю" не знаю, и никто её в нашей стране не знает, Татьяну я тоже не знаю», — пояснила певица в шоу «Кстати».
Ранее песню «Матушка» признали символом 2025-го, так как она лучше всего отражает настроение уходящего года.