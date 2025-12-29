Гарри Стайлз прощается с фанатами в клипе Forever, Forever

Британский певец и бывший участник бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлз представил музыкальное видео на инструментальную композицию Forever, Forever. Впервые артист сыграл этот трек на последнем концерте своего тура Love On Tour в июле 2023 года.

Ролик длится больше восьми минут. В начале показаны кадры, на которых фанаты ждут шоу Стайлза. Они заплетают друг другу косички, танцуют и обсуждают, какой костюм стоит надеть певцу.

В ролик вставлен финальный номер концерта, во время которого артист сыграл на фортепиано композицию Forever, Forever. Как Стайлз сказал со сцены, он написал этот трек специально для финального шоу. В конце клипа появляется сообщение «Мы все принадлежим друг другу».

Гарри Стайлз не выпускал новую музыку с мая 2022 года. Тогда он представил свой третий лонгплей Harry’s House, который премия «Грэмми» признала «Альбомом года».

