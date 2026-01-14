«Шуга» против итальянского хита: могла ли Глюкоза украсть песню у Челентано

В 2004 году поп-певицу Глюкозу и её продюсера Максима Фадеева уличили в плагиате композиции известного итальянского певца. «Рамблер» вспоминает этот случай и размышляет, было ли заимствование умышленным.

© Said Gadzhiev/Russian Look/www.globallookpress.com; Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

Челентано против Фадеева и Глюкозы: был ли плагиат

Громкие обсуждения о возможно случившемся плагиате разгорелись в 2004 году вскоре после того, как Глюкоза представила дебютный альбом «Глюк’оZа Nostra». Концепцию, музыку и лирику для лонгплея разрабатывал поп-продюсер Максим Фадеев. Вошедшая в него песня «Шуга», повествующая о взаимной влюблённости двух молодых людей, показалась публике смутно похожей на композицию Quel Punto итальянского певца Адриано Челентано. Сходство заметили организаторы премии «Серебряная калоша», до 2025 года отмечавшей сомнительные достижения российского шоу-бизнеса.

Оригинал вышел за десять лет до этого в 1994-м в альбоме с аналогичным названием. Песня Челентано не имеет ничего общего с историями юных влюблённых и рассказывает скорее о мужчинах, которым нравится одеваться как женщины. Челентано поражается их стилистическим решениям и насмешливо называет их «петухами, которые никогда не споют». Иными словами, заимствования на уровне лирики быть не могло.

© United Archives/Getty Images

С музыкальным оснащением трека всё несколько сложнее. В основе обеих композиций лежит схожий ритм, хотя аранжировщики Челентано и Глюкозы украшают их разными способами. В Quel Punto слышны смешливые трубы, которых уже нет в «Шуге». Инструмент, отдалённо напоминающий трубу, в песне Глюкозы помогает создать тревожность, но и мелодия, и место использования отличаются. При этом общий набор инструментов скорее схож и напоминает классическую аранжировку винтажного чёрно-белого фильма в жанре «нуар». Этот кинематографический стиль построен на эстетике сумрачных городов и неоднозначных персонажей, чаще всего — детективов и преступников.

Наиболее разительным отличием двух композиций можно назвать манеру исполнения артистов. Челентано не столько поёт, сколько делится со слушателем размышлениями, а вот голос Глюкозы всё же придерживается определённой мелодии. К тому же в Quel Punto нет характерных повторений, которые звучат в «Шуге».

Одним словом, отличий между двумя композициями значительно больше, чем похожих моментов. Это позволяет предположить, что Фадеев вдохновился оригиналом и создал песню «по мотивам», а не русскоязычную копию. Сделал ли он это осознанно или случайно, неизвестно.

Как Глюко’zа и Фадеев отреагировали на обвинения

Ни Глюко’za, ни её продюсер не комментировали сообщения о заимствованиях из песни Челентано. Впрочем, для Фадеева это было не последним обвинением в плагиате. В 2019-м музыканта раскритиковал саратовский гитарист Павел Петров, творивший под псевдонимом Пашкет. Помимо Фадеева, его критике подверглись музыканты групп «Комиссар» и «Технология»: все они якобы были виновны в краже мотивов из его песен.

© Соцсети Максима Фадеева

Своими наблюдениями Петров делился на YouTube-канале, после чего российские СМИ подхватили эту тему и обратились к Фадееву за комментарием. Общаясь с корреспондентом РИА Новости, композитор напомнил, что для начала стоит провести «музыкальную экспертизу». Не исключено, что и на сравнения песни Челентано с «Шугой» Фадеев отреагировал бы точно так же.

«Не в себе» или нашла себя: почему певица Глюкоза сменила имидж