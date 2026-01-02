Лепс, Михайлов, Высоцкий: концерты января, которые нельзя пропустить

На новогодних каникулах и после них многие артисты проведут большие сольные концерты, на которых поздравят зрителей с зимними праздниками. Среди тех, кто работает в Новый год и Рождество, — певцы Григорий Лепс и Стас Михайлов, а также артистка Татьяна Овсиенко и белорусская группа «Песняры». «Рамблер» рассказывает об этих и других январских концертах, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи.

Концерты в нескольких городах

Татьяна Овсиенко: новогоднее турне

Когда: 1–8 января.

Где: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Тула.

Цены: от 1900 рублей.

Экс-солистка женской поп-группы «Мираж» проедет с небольшим гастрольным турне по большим городам России. Она исполнит главные хиты своей сольной дискографии — «Капитан», «Колечко», «Дальнобойщик» и многие другие.

Москва

Концерт «Песняров»

Когда: 7 января, 19:30.

Где: фольклорный центр «Москва», ул. Барклая, 9.

Цены: 2000–5500 рублей.

Легендарный белорусский ансамбль «Песняры», основанный в конце 60-х Владимиром Мулявиным, даст концерт в фольклорном центре «Москва». В программе прозвучат песни из золотого фонда коллектива — «Вологда», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны» и многие другие.

«Высоцкий. Высота»: шоу цифровых аватаров

Когда: 25 января, 20:00.

Где: Live Арена, Московская обл., с. Новоивановское, ул. Западная, 145.

Цены: 1000–25 000 рублей.

Мультимедийное шоу с цифровыми аватарами Владимира Высоцкого, Леонида Агутина, Григория Лепса, Полины Гагариной и других артистов.

Санкт-Петербург

На заре под ёлкой: двухдневная акустика в «Циферблате»

Когда: 6–7 января, 18:00.

Где: антикафе «Циферблат», Литейный пр-т, 55.

Цены: 2700–4000 рублей.

Уютный инди-фестиваль с участием Рушаны, Аннушки, группы hehehe и других артистов. Обещают исключительно камерное акустическое исполнение.

Екатеринбург

Большое трибьют-шоу для поклонников рок- и метал-музыки

Когда: 9 января, 19:00.

Где: концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12.

Цены: 800–1200 рублей.

Большое рок-шоу, которое объединит несколько трибьют-коллективов на одной сцене. Разные группы исполнят главные хиты «Сектора Газа», «Кукрыниксов», Kiss, Green Day и других крупных музыкантов. Каждая команда будет выступать не меньше часа.

Новосибирск

«Вечная любовь»: фортепианный вечер монаха Авеля

Когда: 31 января, 19:00.

Где: филармония, КЗ им. Каза, Красный пр-т, 18.

Цены: 4200–5000 рублей.

Пианист, блогер и священнослужитель Авель представит программу «Вечная любовь», в которую вошли фортепианные произведения Баха, Бетховена, Рахманинова и других культовых композиторов. 25 января музыкант также выступит в Санкт-Петербурге.

Сочи

Большой концерт Стаса Михайлова

Когда: 3 января, 19:00.

Где: Red Arena, ул. Эстонская, 51, с. Эстосадок.

Цены: 3500–50 000 рублей.

Стас Михайлов представит новогоднюю версию своей концертной программы «Всё для тебя». Артист предлагает зрителям спеть вместе с ним любимые хиты и обещает посвятить несколько номеров «прекрасной половине человечества».

Большой сольник Григория Лепса

Когда: 4 января, 19:00.

Где: МКК «Роза Холл», с. Эстосадок, наб. Лаванда, 6, стр. 1.

Цены: 5000–50 000 рублей.

На следующий день после Михайлова развлекать сочинскую публику будет Григорий Лепс. Певец обещает исполнить любимые всеми хиты и представить зрителям новые песни.

