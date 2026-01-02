Лепс, Михайлов, Высоцкий: концерты января, которые нельзя пропустить

Главные концерты в январе 2026 года: афиша и билеты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Сочи
На новогодних каникулах и после них многие артисты проведут большие сольные концерты, на которых поздравят зрителей с зимними праздниками. Среди тех, кто работает в Новый год и Рождество, — певцы Григорий Лепс и Стас Михайлов, а также артистка Татьяна Овсиенко и белорусская группа «Песняры». «Рамблер» рассказывает об этих и других январских концертах, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи.
Концерты в нескольких городах
Татьяна Овсиенко: новогоднее турне
Когда: 1–8 января.
Где: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Тула.
Цены: от 1900 рублей.
Экс-солистка женской поп-группы «Мираж» проедет с небольшим гастрольным турне по большим городам России. Она исполнит главные хиты своей сольной дискографии — «Капитан», «Колечко», «Дальнобойщик» и многие другие.
Москва
Концерт «Песняров»
Когда: 7 января, 19:30.
Где: фольклорный центр «Москва», ул. Барклая, 9.
Цены: 2000–5500 рублей.
Легендарный белорусский ансамбль «Песняры», основанный в конце 60-х Владимиром Мулявиным, даст концерт в фольклорном центре «Москва». В программе прозвучат песни из золотого фонда коллектива — «Вологда», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны» и многие другие.
«Высоцкий. Высота»: шоу цифровых аватаров
Когда: 25 января, 20:00.
Где: Live Арена, Московская обл., с. Новоивановское, ул. Западная, 145.
Цены: 1000–25 000 рублей.
Мультимедийное шоу с цифровыми аватарами Владимира Высоцкого, Леонида Агутина, Григория Лепса, Полины Гагариной и других артистов.
Деревянный Лепс и «живой» Высоцкий: как прошла премьера шоу аватаров «Высота»
Санкт-Петербург
На заре под ёлкой: двухдневная акустика в «Циферблате»
Когда: 6–7 января, 18:00.
Где: антикафе «Циферблат», Литейный пр-т, 55.
Цены: 2700–4000 рублей.
Уютный инди-фестиваль с участием Рушаны, Аннушки, группы hehehe и других артистов. Обещают исключительно камерное акустическое исполнение.
Екатеринбург
Большое трибьют-шоу для поклонников рок- и метал-музыки
Когда: 9 января, 19:00.
Где: концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12.
Цены: 800–1200 рублей.
Большое рок-шоу, которое объединит несколько трибьют-коллективов на одной сцене. Разные группы исполнят главные хиты «Сектора Газа», «Кукрыниксов», Kiss, Green Day и других крупных музыкантов. Каждая команда будет выступать не меньше часа.
Новосибирск
«Вечная любовь»: фортепианный вечер монаха Авеля
Когда: 31 января, 19:00.
Где: филармония, КЗ им. Каза, Красный пр-т, 18.
Цены: 4200–5000 рублей.
Пианист, блогер и священнослужитель Авель представит программу «Вечная любовь», в которую вошли фортепианные произведения Баха, Бетховена, Рахманинова и других культовых композиторов. 25 января музыкант также выступит в Санкт-Петербурге.
Сочи
Большой концерт Стаса Михайлова
Когда: 3 января, 19:00.
Где: Red Arena, ул. Эстонская, 51, с. Эстосадок.
Цены: 3500–50 000 рублей.
Стас Михайлов представит новогоднюю версию своей концертной программы «Всё для тебя». Артист предлагает зрителям спеть вместе с ним любимые хиты и обещает посвятить несколько номеров «прекрасной половине человечества».
Большой сольник Григория Лепса
Когда: 4 января, 19:00.
Где: МКК «Роза Холл», с. Эстосадок, наб. Лаванда, 6, стр. 1.
Цены: 5000–50 000 рублей.
На следующий день после Михайлова развлекать сочинскую публику будет Григорий Лепс. Певец обещает исполнить любимые всеми хиты и представить зрителям новые песни.