От Вани Дмитриенко до Леди Гаги: альбомы 2025 года, которые стоит послушать

В 2025 году вышло так много альбомов, что их точно хватит, чтобы скрасить долгие зимние выходные. В России новые пластинки выпустили юный романтик Ваня Дмитриенко, эпатажный рэпер Хаски и философствующая группа «Дайте танк!». За рубежом же поклонники радовались возвращению альтернативных металистов Deftones, мрачному хаосу Леди Гаги и игривой иронии Сабрины Карпентер. «Рамблер» рассказывает о лучших альбомах прошлого года, на которые стоит обратить внимание.

Отечественные поп-альбомы: «Моя Мишель», Ваня Дмитриенко, Terelya

В 2025 году поп-музыка была наполнена искренностью. Feduk перестал делать музыку, заточенную под вечеринки, и начал делиться своими переживаниями. Ваня Дмитриенко, порвавший все хит-парады романтичными хитами, решил поговорить о тёмной стороне отношений — о расставании. А блогер Юля Гаврилина вышла из образа «белой и пушистой» и провозгласила себя королевой драмы.

Ваня Дмитриенко — «эмоции — последствия». Наэлектризованный поп о расставании от главного хитмейкера года.

Ёлка — «Кайфово и глупо». Нежное возвращение культовой певицы с лёгкой ноткой меланхолии.

Terelya — «Среднестатистическая женщина». Подборка жизненных историй в танцевальной поп-обёртке.

«Моя Мишель» — «Ангелы и не очень». Концептуальный синти-поп с лёгкой романтической атмосферой.

Лиза Громова — «без лица бездельница». Винтажный поп с трогательными сюжетами от экс-солистки группы «Озёра».

Feduk — «Весёлая музыка». За обманчивым названием скрывается меланхоличная пластинка, самая честная в дискографии Feduk.

Gavrilina — «Dramaтургия». Блогер Гаврилина уверенным шагом прокладывает путь в музыке, не боясь манипулировать мальчиками и устраивать драму на пустом месте.

Отечественные инди-альбомы: Mirèle, «Два обреза», Рушана

В этом году инди-музыканты не боялись экспериментов. Mirèle записала альбом, в котором нет ни одной сольной песни. Скриптонит бросил рэп ради записи атмосферной альтернативы со своей группой, а «Два обреза» на своей пластинке создали театр абсурда.

Kedr Livanskiy — Myrtus Myth. Эфемерный lo-fi, сюжеты для которого артистка заимствует из мифологии и лесной эстетики.

«Два обреза» — «Шабаш Радио». Абсурдистский музыкальный спектакль, где джаз может сопровождать максимально пацанская лирика.

Mirèle — «Тревожный тип привязанности». Альбом коллабораций, в котором инди-певица пробует себя в роке и хип-хопе.

Gruppa Scryptonite — 04:00 p.m. Лёгкая и мелодичная пластинка, в которой Скриптонит отходит от рэпа и вовсю экспериментирует с жанрами.

«Сироткин» — «Олень». Тёплая ностальгия с высокой концентрацией человечности.

Рушана — «Вот-вот». Поиски смысла в самых дальних уголках души в сочетании с неожиданными музыкальными поворотами в духе Radiohead.

«Базар» — «Санта Муэрте». Романтичная латина от хипстерского дуэта.

Отечественные рок-альбомы: «Дайте танк!», polnalyubvi, Юлия Савичева

В отечественном роке в этом году появилось множество ярких звёзд. В этот жанр перешли культовая певица Юлия Савичева и инди-исполнительница с воздушным голосом polnalyubvi. Неплохо себя показал молодой и заряженный музыкант Гранж. Давние фавориты также не перестают удивлять. В 2025-м «Дайте танк!» и «Три дня дождя» представили альбомы, позволившие взглянуть на артистов с новой стороны.

Lida — «77». Масштабный альбом, где есть и перегруженные, и меланхоличные треки. Здесь же представлена композиция Sapsan, которая идёт больше четырёх часов, ведь ровно столько времени находится в пути скоростной поезд от Москвы до Санкт-Петербурга.

«Дайте танк!» — «Хрупко». Серьёзный альбом с философскими размышлениями для любителей потанцевать на кухне в одиночестве.

polnalyubvi — «Прощай и люби меня». Нежная инди-артистка променяла образ лесной нимфы на скрежещущие гитары и напористый вокал.

«Деревянные киты» — «Я не договорила». Разговор с бывшим возлюбленным с оркестровой возвышенностью и шугейзной насыщенностью.

Юлия Савичева — «9». Поп-принцесса стала королевой рока, которая любит как следует покричать в припевах.

Гранж — «Свет во тьме». Драйвовый альбом от восходящей рок-звезды с чертами экспрессивной альтернативы и поп-метала.

«Три дня дождя» — «Висхолдинг». Альбом, напоминающий личный дневник лидера группы Глеба Викторова. В нём он откровенно делится своими переживаниями, проблемами и страхами.

Отечественные хип-хоп-альбомы: Хаски, Тёмный принц, Sky Rae

Хаски

На отечественной хип-хоп-сцене набирает обороты пацанский рэп о жизни, что доказывает успех нового альбома Friendly Thug 52 Ngg. Уважаемые исполнители вроде Хаски не сдаются и выпускают монументальные работы. В игру также активно втягиваются девушки, которых несправедливо отодвигали на задний план в предыдущие годы.

Хаски — «Партизан». Удивительно жизнеутверждающая пластинка с провокационной лирикой.

Тёмный принц — «Мрачные треды». Дебютный альбом от восходящей звезды хип-хопа с кучей шумовых эффектов.

Брутто — «Метис». Сольная работа участника «Каспийского груза», в котором есть место как трекам-боевикам, так и личным размышлениям.

Friendly Thug 52 Ngg — Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate. Простые разговоры за жизнь от участника питерского объединения «52».

Sky Rae — Gonki. Мультижанровая пластинка, вдохновлённая духом скорости и гонок, от одной из самых перспективных девушек-рэперов.

Basic Boy — «никто, нигде». Личный дневник с откровенными размышлениями о трудном периоде жизни.

Мэйби Бэйби — Mayday. Энергичный рэп об «успешном успехе» от артистки, бросившей вызов Инстасамке.

Зарубежные поп-альбомы: Леди Гага, Сабрина Карпентер, Лили Аллен

Сабрина Карпентер

В зарубежной поп-музыке 2025 года царила яркая фантасмагория. Леди Гага выпустила альбом для драматичных готических вечеринок, а Сабрина Карпентер показала, что разрыв с мужчиной можно отпраздновать, а не оплакивать. Испаноязычная певица Росалия под конец года выпустила сложный альбом на испанском, латинском, английском и других языках.

Lady Gaga — Mayhem. Театральный поп-хаос от одной из самых ярких артисток современности.

Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend. Солнечный поп, пропитанный едким сарказмом и самоуверенностью.

Lily Allen — West End Girl. Нервная, но откровенная история о конфетно-букетном периоде, внезапно обернувшемся предательством, и последовавшем разводе.

Addison Rae — Addison. Дебютный лонгплей блогера и певицы Эддисон Рей, уже подружившейся с поп-иконой Charli XCX и прорывным инди-артистом sombr. Сахарный, но острозубый, как Бритни Спирс в годы цветения и юности.

Jennie — Ruby. Сольный альбом, второй по популярности участницы Blackpink — стильный, вдохновляющий и породивший эгоцентричный хит Like Jennie.

Jade — That’s Showbiz, Baby. Дебютный лонгплей от участницы женской поп-группы Little Mix Джейд Фёруолл. Яркие песни, записанные с именитой командой продюсеров, рассказывают о трудностях жизни в свете софитов и тяжёлом пути к творческой независимости.

Rosalia — Lux. Красочная поп-музыка на 17 языках. Стоит послушать, если любите многозначное искусство, в котором можно долго и увлечённо копаться.

Зарубежные инди-альбомы: Хейли Уильямс, Этель Кейн, Florence + The Machine

Хейли Уильямс

В жанре независимой музыки в 2025 году сырая искренность соседствовала с уютной теплотой. Хейли Уильямс и кантри-шугейз-группа Wednesday честно рассказали о тяготах расставания, а коллективы HAIM и Wolf Alice выпустили альбомы, укутывающие как тёплое одеяло. Арт-поп-артистка Этель Кейн начала год часовым релизом жутковатого эмбиента, а в августе выпустила долгожданный приквел к своему второму лонгплею.

Hayley Williams — Ego Death At A Bachelorette Party. Альбом обо всех оттенках депрессии после тяжёлого расставания: от акустического самокопания до рокерских гимнов антидепрессантам.

Wednesday — Bleeds. Честный и резкий инди-рок с примесью кантри и искренних страданий.

Wolf Alice — The Clearing. Тёплое ретро для летних поездок с открытым верхом или ностальгических посиделок с родными. Стоит послушать, если вам нравятся Fleetwood Mac и софт-рок 70-х.

Bon Iver — Sable, Fable. Уютная атмосферная музыка для всех, кто не слишком вслушивается в лирику, но ищет хорошее настроение.

HAIM — I Quit. Расслабленный инди-рок о тяготах межличностных отношений.

Florence + The Machine — Everybody Scream. Ведьминский арт-поп о жизни и смерти, написанный после выкидыша. Флоренс Уэлч перенесла его во время концерта, а после признавалась, что и сама чуть не умерла.

Ethel Cain — Willoughby Tucker, I Will Always Love You. Мрачный приквел к альбому The Preachers Daughter (2021). История о первой любви, молодости и разбитом сердце в тягучих мелодиях, наполненных атмосферой сериала «Твин Пикс».

Зарубежные рок-альбомы: Deftones, Pulp, Turnstile и Lorna Shore

Тяжёлая музыка в 2025 году оказалась на пике массовой популярности. Новые альбомы Deftones, Sleep Token и Turnstile не всегда вдохновляли поклонников рока и метала, зато снискали любовь в больших чартах. Тем временем ценители хаоса и непредсказуемости открыли для себя молодые и пока малоизвестные коллективы Geese и Maruja из Нью-Йорка и Манчестера соответственно.

Deftones — Private Music. Эталон тяжёлого шугейза от пионеров жанра, внезапно ставших новыми любимцами молодого поколения. Вязкий, но атмосферный как грозовые облака.

Sleep Token — Even In Arcadia. Меланхоличный метал с разными оттенками поп-музыки. Один из самых коммерчески успешных тяжёлых релизов года, окончательно сорвавший со Sleep Token ярлык «нишевой группы».

Turnstile — Never Enough. Красочная рок-музыка от одного из самых заметных коллективов момента. Одобрено сэром Элтоном Джоном.

Geese — Getting Killed. Жаркий хаотичный релиз, наконец выведший Geese из нишевой сцены Нью-Йорка. Понравится, если вы любите группы вроде The Strokes и «Аукцыон», а также обновлённый состав Black Country, New Road.

Pulp — More. Грандиозное возвращение одной из культовых групп брит-рока. Pulp ушли на покой на 20 с лишним лет, но а теперь доказали, что им всё ещё есть что сказать.

Maruja — Pain To Power. Громкий дебют группы из Манчестера, успевшей собрать большую фан-базу за счёт ярких живых выступлений. Непредсказуемый и вдохновляющий.

Lorna Shore — I Feel The Everblack Festering Within Me. Грандиозный симфонический дэткор с амбициозным размахом и депрессивными размышлениями.

Зарубежные рэп-альбомы: Mac Miller, Rico Nasty, Tyler The Creator

Противостояние Дрейка и Кендрика Ламара подошло к концу, поэтому большую часть 2025 года в зарубежном рэпе царила тишь да гладь. Её нарушило лишь осеннее возвращение Cardi B, начавшей вовсю ругаться с Ники Минаж в преддверии премьеры своего второго альбома. Tyler, The Creator вновь показал, что умеет всё, а загадочный EsDeeKid заставил всех гадать, не скрывается ли под его маской Тимоти Шаламе.

Little Simz — Lotus. Исповедальный женский рэп о творческом развитии и взрослении. Мягкий и уютный, как дружеские посиделки.

Mac Miller — Balloonerism. Второй посмертный релиз рэпера, умершего от передозировки в 2018-м. Сложный, объёмный и психоделичный, с пугающими предзнаменованиями и тяжёлыми размышлениями.

clipping — Dead Channel Sky. Мрачный альтернативный хип-хоп с привкусом грядущего апокалипсиса.

Tyler, The Creator — Don’t Tap The Glass. Глянцевый хип-хоп от одного из самых многоликих артистов жанра.

Rico Nasty — Lethal. Едкий и острый женский рэп о деньгах, самоуверенности и славе.

Cardi B — Am I The Drama? Долгожданный второй альбом американской рэперши Cardi B, выпущенный по следам вирусного судебного заседания. В нём рэперша выступала виновной в нападении на медсестру, но была оправдана. Так могла бы читать Лариса Долина, если бы подалась в рэп.

EsDeeKid — Rebel. Дебютный альбом таинственного рэпера, которого связывают с американским актёром Тимоти Шаламе.

Текст подготовили редакторы «Рамблера» Анастасия Басина и Анастасия Шубина.