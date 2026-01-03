От Ay Yola до KatsEye: новые имена 2025 года, которые нужно знать

2025 год открыл в музыке множество новых имён, на которые стоит обратить внимание. Отечественный фолк продолжает оккупировать чарты в лицах Ay Yola и «Бонда с кнопкой», а в рэп- и рок-жанре зажглись звёзды Тёмного принца и певицы я про рок. За рубежом не уходит мода на танцевальную музыку и K-pop, но исполнителям баллад о разбитом сердце тоже удаётся найти своего слушателя. «Рамблер» рассказывает о десяти группах и сольных артистах, ставших главными открытиями 2025 года за рубежом и в России.

Группа KatsEye

Ay Yola

В начале весны 2025-го соцсети заполонили видео, в которых таинственная девушка в меховой шапке поёт на башкирском языке про некую Хумай. Ролик стал настолько вирусным, что используемый в нём трек Homay попал на вершину российских и зарубежных чартов. В глобальном рейтинге Shazam композиция вошла в топ-10, обогнав Леди Гагу и её хит Abracadabra.

Таинственной девушкой в шапке оказалась участница этно-группы Ay Yola Адель Шайхитдинова. Кроме неё в состав коллектива входят её отец Руслан Шайхитдинов и Ринат Рамазанов. Первый сингл «Batyr» Ay Yola выпустили в феврале 2025-го. Дебютный альбом Ural Batyr группа представила в октябре.

Сюжеты для всех своих песен Ay Yola берут из башкирского эпоса «Урал-батыр». В своей музыке они не боятся экспериментировать с такими жанрами, как электроника, рок и хип-хоп. Ay Yola во всех песнях также используют традиционные инструменты, среди которых выделяется традиционная флейта курай.

Творчество Ay Yola оценили не только пользователи соцсетей, но и маститые артисты российской эстрады. Группа выпустила совместные треки с Димой Биланом и Алсу.

«Ещё Бейонсе будет под курай танцевать»: интервью с группой AY YOLA

«Бонд с кнопкой»

«Бонд с кнопкой» — это группа Ильи Золотухина, образованная в 2017 году в башкирском городе Нефтекамске. Коллектив в своей музыке любит рассуждать на философские темы и использовать сложные аранжировки. В их песнях часто можно услышать хор, виолончель, рояль и саксофон. Всё это бывает сдобрено экспрессивной подачей и народными мотивами.

В начале лета их трек «Кухни» оказался в топе российских чартов. Это было неожиданно, потому что обычно верхушки рейтингов между собой делят рэперы и поп-певцы, а «Бонд с кнопкой» — это независимая группа, работающая в жанре инди-фолк. Музыкальные критики, размышлявшие об этом явлении, постановили, что в России появился тренд на добрую музыку. Кроме «Бонда с кнопкой» к этому веянию приписали Рушану, «Сову», «Перемотку» и других. Движению даже придумали подходящее название — «Новые добрые».

Аудитория «Бонда с кнопкой» выросла в разы. Не так давно группа анонсировала концерт, который пройдёт в ноябре 2026-го на «ВТБ Арене» вместимостью до 33 тысяч человек. На волне популярности «Бонд с кнопкой» также выпустили альбом «Дом».

я про рок

Одна из самых стремительных историй успеха 2025 года — путь рок-исполнительницы Елизаветы Воротниковой, выступающей под псевдонимом я про рок. Первая же её песня «ангел-хранитель», наполненная юношеским драматизмом и экспрессией, попала в топ-100 российских чартов.

Артистке всего лишь 16 лет. В своих соцсетях она часто болтает с фанатами о жизни и делится мемами. Именно благодаря одному из роликов, который девушка выложила в порыве отчаяния, она и обрела популярность.

Елизавета Воротникова не раз признавалась, что пишет песни с 11 лет. Отличительные черты её музыки — мрачность, эмоциональный вокал и честная лирика. В 2025-м я про рок не ограничилась выпуском хитовых синглов. В ноябре она представила дебютный альбом «продолжение следует».

Андрей Катиков

К началу сольной карьеры у музыканта и мультиплатинового продюсера Андрея Катикова уже был за спиной огромный багаж знаний. Он окончил музыкальный колледж Беркли в Бостоне, а также работал с видными представителями российской музыки. Среди них — ЛСП, Клава Кока, Асия и многие другие. Помимо прочего, его отец Александр Катиков — один из участников ВИА «Белорусские песняры», поэтому Андрей с детства был окружён музыкой.

Андрей Катиков выпускает элегантный инди-рок в духе популярных зарубежных артистов от Bee Gees до The Beatles. Даже для Telegram-канала он избрал себе ник «Пол Маккарыч», отсылая к одному из основателей ливерпульской четвёрки Полу Маккартни.

Дебютный трек «Иногда» Катиков представил в ноябре 2024-го. В 2025 году он сконцентрировался на активном выпуске синглов. За последние месяцы артист успел поработать с певцом Feduk и группой IOWA. Солистка IOWA Екатерина Иванчикова в интервью для Like FM поделилась, что у Андрея Катикова «миллион предложений» от других исполнителей, но он пока присматривается. Она также заявила, что Катиков — «это то, чего не хватало нам всем».

тёмный принц

В 2025-м юные рэперы с эмо-аватарками начали перебираться с платформы Soundcloud на популярные музыкальные стриминги, где успешно захватили чарты. Движение получило соответствующее название «саундклауд-рэп». Один из его ярчайших представителей — тёмный принц, который за год после дебюта собрал аудиторию в 2 миллиона ежемесячных слушателей.

Тёмный принц не любит рассказывать о себе, поэтому о нём почти ничего и не известно, в том числе сколько ему лет. Чёлка, закрывающая половину его лица, уже стала частью имиджа. «Слава — это мне совсем не важно. Мои потребности — обеспечить жену, помогать деньгами родителям, оплатить квартиру, ездить на такси. Ну и одеваться, но не в дорогие бренды, а чтобы была возможность по сешкам (сокр. от “секонд-хенд” — прим. “Рамблера”) ходить», — рассказал он в интервью The Flow.

Писать биты тёмный принц начал в 2019 году и успел поработать в качестве продюсера с рэперами Lovv66 и Bushido Zho. В июне 2025-го тёмный принц выпустил дебютный альбом «мрачные треды», в котором есть место и наэлектризованному хип-хопу, и гитарной романтике. Альбом сразу же отметился в российских чартах.

sombr

С течением времени многие тренды сходят на нет, но только не восхождение молодых артистов через TikTok. В марте уходящего года соцсеть стала платформой для взлёта 20-летнего Шейна Майкла Буза, выпускающего музыку под псевдонимом sombr. Сразу два его трека Back To Friends и Undressed стали популярными, попав в чарты и породив сотни роликов в TikTok. Обе композиции были представлены в поддержку его дебютного альбома I Barely Know Her, вышедшего 25 августа. Лонгплей отлично показал себя в чартах, продержавшись в топ-10 общего рейтинга Billboard больше двух месяцев. Молодого музыканта хвалили за оригинальное и свежее инди-рок-звучание, в котором чувствуется как современность, так и оглядки на рок-классику прошлого.

Отдельным поводом для активного обсуждения Буза стало его внешнее сходство с двумя другими известными молодыми людьми — певцом Конаном Греем и актёром Финном Вулфхардом. Грей даже снял своего «близнеца» в нескольких TikTok-роликах, обыгрывающих их общие черты.

KatsEye

Хотя в 2025 году никого нельзя удивить успехом K-pop-группы, случай KatsEye — особенный. Коллектив, собранный в 2023 году, изначально позиционировался как «первый глобальный»: в его состав вошли по одной участнице из Южной Кореи, Швейцарии и Филиппин. Ещё три девушки родом из США. Невзирая на национальную разномастность, группу всё же относят к K-pop из-за многоэтапной подготовки к дебюту, роднящей KatsEye с BTS, Blackpink и другими музыкантами из Южной Кореи. Лейбл Hybe, собравший KatsEye, также выпустил большие группы NewJeans, TXT, Enhypen и множество других.

Новая женская группа дебютировала летом 2024 года. Первое время артистки ориентировались на мягкое и милое звучание, но это не вызвало у публики особого интереса: за три дня после премьеры клип на их первую песню Debut набрал чуть больше двух миллионов просмотров. Для индустрии, которая заранее высаживает почву для быстрого успеха любого артиста, это очень мало.

Спасением KatsEye стало полное изменение концепции. Их прорывной сингл Gnarly вышел 30 апреля 2025-го и тут же вызвал шквал критики: песню ругали за бранную лексику, а видеоклип на неё — за чрезмерную сексуальность образов. Тем не менее смена имиджа с нежного на резкий дала плоды: Gnarly стал первым треком KatsEye, попавшим в чарты. Вслед за этим хитом коллектив представил песню Gabriela, вызвавшую уже значительно больше публичного одобрения. Песня вошла в топ-40 чарта Billboard, а в конце года была номинирована на «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой». Сами KatsEye заявлены в категории «Лучший новый артист».

Союз США и Южной Кореи: что за группа KATSEYE из TikTok

Оливия Дин

Каждое десятилетие на британской сцене появляется артистка, воскрешающая традиции соул-музыки, и возвращает их в моду. В нулевые это была Эми Уайнхаус, в 2010-м — Адель. Теперь эстафету переняла 26-летняя певица Оливия Дин, получившая образование в том же заведении, где учились британские артистки Джесси Джей, Леона Льюис, FKA Twigs и многие другие прославленные музыканты.

В 2024 году Дин выпустила дебютный альбом Messy, ставший успешным в Великобритании, но не вышедший за её пределы. В 2025-м артистка записала песню для новой части франшизы о Бриджит Джонс, затем отправилась в турне вместе с популярным за рубежом Сэмом Фендером. Как следует прогрев публику, Дин выпустила второй альбом The Art Of Loving, возглавивший чарты не только на родине, но и в Австралии, Бельгии, Дании, Канаде, Швеции и ряде других стран. Критики радостно захвалили альбом, а Complex, Rolling Stone и NME поместили его в итоговые рейтинги альбомов за год.

Иногда, чтобы добиться успеха за рубежом, достаточно обладать глубоким баритоном, верить в Бога и уметь играть на гитаре. Именно это принесло успех Алексу Уоррену — 25-летнему музыканту, разорвавшему американские хит-парады с композицией Ordinary. Песня вышла в феврале 2025 года и в краткий промежуток возглавила чарты в США, Канаде и Австралии. В Великобритании трек побил рекорд Эда Ширана, продержавшись на первой строчке больше 12 недель. Победное шествие Уоррена не остановило даже недовольство музыкальной прессы: молодого артиста критиковали за банальность, предсказуемость и отсутствие оригинальности.

Дебютный альбом Уоррена You’ll Be Alright, Kid, вышедший 18 июля, показал себя несколько хуже. Лонгплею не удалось закрепиться в чартах и переубедить критиков в заслуженности успеха. Тем не менее Уоррен уже заявил о себе, и поклонники наблюдают за ним с интересом. Сможет ли артист повторить успех одного хита или нет, покажет время.

Роуз Грей

Весной 2025 года британская поп-певица Charli XCX объявила, что вызванное её альбомом «лето brat» закончилось, но это не повлияло на популярность танцевальной музыки. Именно на этой волне поднялась артистка Роуз Грей, в январе представившая свой дебютник Louder, Please. Вместе с ней над релизом работали несколько модных молодых продюсеров, в том числе Sega Bodega, Zhone, Alex Metric и другие. Каждый из них в прошлом отметился хитами для больших поп-артистов, таких как Леди Гага, Дуа Липа, Charli XCX и многих других.

Релиз получил огромную поддержку от крупных изданий: NME, Guardian, Pitchfork и многих других. Хотя Louder, Please и не попал в чарты, но он всё же привлёк к Грей немало внимания у меломанов и коллег по сцене. В 2025-м артистка уже успела выступить на гастролях у Sugababes и Кеши, а также отправилась в первый самостоятельный тур.

Текст подготовили редакторы «Рамблера» Анастасия Басина и Анастасия Шубина.

