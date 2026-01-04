Что послушать в праздники: хиты 2025 года, которые вы могли пропустить

Если вы не знаете, чем занять себя в праздники, то послушайте хиты 2025 года, которые вы могли упустить. В России ностальгировали под «Бонд с кнопкой» и сходили с ума по герою-романтику Ване Дмитриенко. За рубежом фанаты напряжённо следили за завершением 10-летней истории Twenty One Pilots, а также расслаблялись под заразительный поп Тейлор Свифт. «Рамблер» рассказывает о главных песнях зарубежной и отечественной музыки за 2025 год, которые сделают ваши праздники ещё ярче.

© Kevin Mazur/Getty Images

Группа Twenty One Pilots

Главные хиты отечественной поп-музыки

© Страница Вани Дмитриенко в VK

В 2025 году в поп-музыке было множество неожиданных и порой странных открытий. Например, Ваня Дмитриенко, запомнившийся как нежный подросток, резко возмужал и начал петь эротичные треки. Певица Margo, над которой многие в начале посмеивались, действительно сделала что-то интересное. В чартах же долгое время господствовала песня на башкирском языке.

Ваня Дмитриенко — «Шёлк». Страстный поп-рок от повзрослевшего исполнителя хита «Венера-Юпитер».

Андрей Катиков, Feduk — «Перепутал». Мягкая романтика, от которой мысли начинают бессвязно кружиться в голове.

ЛСП — «Шиншиллы». Бывший рэпер негодует, что девушкам нравятся парни побогаче.

«Моя Мишель» — «Иногда». Туманный синти-поп о том, как тяжело забыть бывшего возлюбленного и какую боль это иногда приносит.

Ay Yola — Homay. Хит на башкирском языке, в котором электронные биты прекрасно уживаются с традиционной флейтой курай. Трек, созданный на основе эпоса «Урал-батыр», попал в топ-10 глобального чарта Shazam.

Margo, Lil Pump — Kukareku. В начале сотрудничество Margo с американским рэпером казалось чем-то странным. По итогу у них получился абсурдный, но застревающий в голове трек, заслуживающий возникшей вокруг него шумихи.

Karna.val — «Кофеин». Песня о том, как блогер Валя Карнавал сводит мужчин с ума, вызывая у них зависимость.

Главные хиты отечественного хип-хопа

© Соцсети 9mice

Хип-хоп в России прогрессивно развивается. В чартах появился новый герой — Icegergert, представитель пацанского рэпа. За новомодные биты в этом году отвечали Viperr, а также Slava Marlow, экспериментирующий со своим звучанием. Не обошлось без хвастовства, пафоса и иронии.

Icegergert, Sky Rae — «Наследство». Трэп, в котором яркие новички хвастаются, какие они крутые. Громкий хит, покоривший чарты и выведший Icegergert и Sky Rae в первый эшелон российского хип-хопа.

9mice — Anora. Романтичный хип-хоп на перегруженный битах, отсылающий к фильму Бэйкера «Анора», от одного из участников объединения Viperr.

Toxi$ — Nothing. Расслабленный рэп с эстетикой тихой роскоши, в котором парень куда-то «улетает», пытаясь объяснить девушке, что между ними ничего не выйдет.

Хаски — «Ветром Снегом Зноем». Эпатажный рэпер рассуждает, что останется после его смерти, под звуки флейты, синтезатора и саксофона.

gotlibgotlibgotlib — aromat. Первый трек нового проекта продюсера и музыканта Slava Marlow, в котором он погружается в мрачную эстетику новомодного рэпа.

Sqwoz Bab — Tokyo. Ироничный хип-хоп, вдохновлённый аниме-культурой.

Hellovercavi, Soda Luv — «Свага». Тяжёлые басы, сопровождаемые типичной лирикой об успешном успехе, женщинах и куче денег.

Icegergert, Zivert «Банк»: текст песни, история создания, интересные факты

Главные хиты отечественной рок-музыки

© Страница группы «Второй Ка» в VK

Отечественный рок неизменно радует разнообразием. Было место как для философии от «Дайте танк!», так и для нежной романтики от «Совы». Гранж и альтернатива тоже не теряли позиций, поэтому год не обошёлся без песен с надрывным вокалом.

«Второй Ка» — «минимум из ста». Группа «Второй Ка» попробовала себя в хип-хопе и электронике, а теперь перешла к альт-року в духе 90-х.

«Космонавтов Нет» — «рецидивист@ и уголовник@». Ироничная альтернатива, в которой герой сначала говорит всё, что придёт ему в голову, а потом раскаивается, пародируя привычку отечественных звёзд извиняться за проступки под страхом санкций.

«Сова» — «Сериал». Нежная история о любви, похожей на кино, с эстетикой советских квартирников.

Юлия Савичева, Tritia — «Каплями». История о мучительном расставании с эмоциональным вокалом от бывшей поп-принцессы и альтернативной группы.

The Hatters — «Город поёт». Музыкальный балаган, в котором сам город поддерживает шалости героя. Песня стала саундтреком к музыкальному фильму «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли.

«конец солнечных дней» — «песня простака». Жизнерадостный арт-рок с грустной историей о невзаимной любви.

«Дайте танк!» — «Логика». Философский и в то же время комфортный рок о нелогичности жизни.

Главные хиты отечественного инди

© Страница Рушаны в VK

В инди-музыке в 2025 году артисты стали чаще погружаться в ностальгию в попытках найти своё место в быстро меняющемся мире. Например, лидером чартов в начале лета неожиданно стал нежный трек «Кухни», отсылающий к старым временам и полуразвалившимся хрущёвкам. В соцсетях также вирусилась песня «По камушку» о любви к своей родине.

Рушана — «Углами». Медитативный арт-рок в духе Radiohead о желании убежать от реальности, растворившись в другом человеке.

«Бонд с кнопкой» — «Кухни». Ностальгичный инди-фолк о «бережных и нежных хрущёвках», наполненный добротой и уютом.

Mirele, Рудольф Страусов — «Клюв». Резкое высказывание о доме и городе, в котором «тебя никто не ждёт».

Settlers — «По камушку». Мучительная тоска по родному дому и желание вновь «собрать» себя по кусочкам.

nttrl — «Провода». Неспешная песня о сложных отношениях с расплывчатой электроникой.

«Сироткин» — «Лучший город на земле». Признание в любви к мегаполису, красоту которого не нарушают ни «холодный свет витрин», ни «тяжёлый хор машин».

«Бюро» — «Всё ещё люди». Осознание человеческой хрупкости и неизбежности боли.

Главные хиты зарубежной поп-музыки

© Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Alex Warren

Хотя в 2025 году в зарубежной поп-музыке зажглось несколько новых звёзд, состоявшиеся артисты также не сидели сложа руки. Обладательница «Грэмми-2025» в категории «Лучший новый артист» Чаппелл Рон представила два равносильно мощных сингла, а Тейлор Свифт выпустила альбом, вызвавший полярные реакции критиков и поклонников. Lorde прервала затишье сложной пластинкой о перерождении, а Raye отправилась на поиски мужа, но пока нашла лишь чартовый успех.

Alex Warren — Ordinary. Прорывной хит молодого американца, посвящённый его возлюбленной. Трогательная баллада в стиле Эда Ширана и Льюиса Капальди.

HUNTR:X — Golden. Главный хит мультфильма «K-pop-охотницы за демонами», побившего немало рекордов по просмотрам и прослушиваниям. Двуязычная песня о неумолимом стремлении к победе.

Tate McRae — Tit For Tat. Молниеносный ответный выпад в сторону The Kid Laroi, выпустившего песню о Макрей вскоре после расставания с ней. Едкий, лаконичный и при этом стильный поп-трек о незначительности прошлого.

Chappel Roan — The Subway. Холодная поп-рок-баллада о метро Нью-Йорка и том, каково — переживать расставание, оказавшись в толпе.

RAYE — Where Is My Husband? Триумфальный джаз-поп об одиночестве и надеждах на скорое пришествие принца на белом коне. Своего рода Holding Out For A Hero Бонни Тайлер, но в 2025 году.

Taylor Swift — The Fate Of Ophelia. Хотя новый альбом Свифт Life Of A Showgirl вызвал немало споров о его качестве, артистку нельзя не похвалить за прежнее умение создавать заразительные поп-хиты.

Lorde — Hammer. Эйфорическая песня, открывающая четвёртый альбом певицы Virgin. Повествует о перерождении и чувстве внутренней опоры — идеально для плейлиста утром 1 января.

«Кей-поп-охотницы на демонов»: как песни вымышленных групп покорили музыкальные чарты

Главные хиты зарубежного хип-хопа

© Annie Lesser/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Doechii

В 2025 году хип-хоп жил по привычным правилам. Зарубежные артисты хвастались роскошью и разгульным образом жизни: кто-то более, кто-то менее удачно. А вот Lil Tecca и A$AP Rocky сделали нечто необычное: один записал трек-утешение, а второй вписал свою композицию в криминальный боевик Спайка Ли. Дрейк оправился от вражды с Кендриком Ламаром, а Chance The Rapper выпустил по-настоящему долгожданный альбом.

Doechii — Anxiety. Размышления о тревожности под инструментал хита Somebody That I Used To Know 2011 года.

Drake — Nokia. Одна из 30 любимых песен экс-президента США Барака Обамы за минувший год. Дрейк хвалится популярностью среди женщин и разгульным образом жизни, но делает это с харизмой и увлечённостью.

Lisa — Lifestyle. Стильный женский рэп о красивой жизни с быстрыми машинами, короткими топами и многомиллионными чеками.

Yung Lean — Forever Young. Удачная игра слов и обман ожиданий: кажется, будто рэпер будет читать о вечной молодости, а он поёт о своей непобедимости.

A$AP Rocky — Trunks. Не просто очередная песня об обыденных рэперских радостях, а саундтрек, написанный специально для фильма «Рай и ад». Трек даже сыграл в сюжете определённую роль и помог главному герою найти преступника.

Lil Tecca — Dark Thoughts. Утешительный хип-хоп от молодого артиста, поющего для всех загрустивших фанаток.

Chance The Rapper — Space & Time. Поклонники ждали второй альбом Chance The Rapper больше шести лет, и их ожидания сполна оправдались. Space & Time — это одна из самых ярких его песен, посвящённая превращению из мальчика в мужчину.

Главные зарубежные рок- и метал-хиты

© Соцсети Babymetal

В 2025-м поклонники рок- и метал-музыки всецело погрузились в наблюдение за подготовкой прощального концерта Оззи Осборна, а затем коллективно оплакивали его смерть спустя две недели после шоу. Также в этом году случились удивительные коллаборации между артистами разных возрастов и даже стран, а также долгожданные возвращения Suede и Билли Айдола.

Babymetal & Slaughter To Prevail — Song 3. Абсурдно уморительное сочетание японской трогательности и русской брутальности. Невыносимо смешной металкор.

Poppy, Amy Lee & Spiritbox — End Of You. Тройная коллаборация между тремя поколениями и видами женского метала.

Suede — Dancing with the Europeans. Хотя пандемия осталась позади, её отголоски до сих пор слышатся в творчестве разных исполнителей. Вот и британская группа Suede посвятила песню своим поклонникам, с которыми воссоединилась в турне.

Billy Idol — Still Dancing. Один из главных героев американского панк-рока 70-х вернулся после восьмилетнего перерыва и выпустил песню, отсылающую к его первому большому хиту Dancing With Myself. Правда, в этот раз Айдол подмечает, что до сих пор танцует, но уже не в одиночестве.

Twenty One Pilots — City Walls. Эпическое завершение истории о выдуманном персонаже Клэнси, начавшейся в альбоме Blurryface в 2015 году. С накалом, эмоциональными прощаниями и драматизмом.

Youngblud — Zombie. Меланхоличная баллада о том, как сложно становиться обузой для близких людей. Послушайте, если любите одноимённую песню авторства The Cranberries: у двух песен много общего.

Avril Lavigne & Simple Plan — Young & Dumb. Очередной ностальгический поп-панк-привет от героев прошлого. Трогательный, весёлый и способный напитать слушателей вечной молодостью.

Главные хиты зарубежного инди

© Dawn Fletcher-Park/Keystone Press Agency

Инди-музыка 2025 года также не претерпела серьёзных изменений. Грустные девушки с гитарами продолжают собирать вокруг себя столь же печальную паству, а склонные к заумствованиям коллективы не стесняются выходить за рамки хронометража. The Last Dinner Party и Car Seat Headrest обратились за вдохновением к Шекспиру, а певица Blonshell — к своей юности.

Blondshell — 23’ A Baby. Ласковое инди-рок-обращение к внутреннему ребёнку, пережившему травматичный опыт не по своей вине.

The Last Dinner Party — The Scythe. Меланхоличная и пугающая баллада о неизбежной смерти от главных фанаток Шекспира. Прослушивание оставляет послевкусие светлой скорби и вызывает желание жить сегодняшним днём.

Big Thief — Happy With You. Исследование любви и стыда на фоне красочной аранжировки с перкуссией, эмбиентом и ситаром — индийским инструментом, похожим на лютню.

Car Seat Headrest — Planet Desperation. Двадцатиминутный опус, кульминация альбома, записанного в концепции «рок-оперы в эру плейлистов». Тягучий, театральный, драматичный образец сложной музыки во всей красе.

Djo — Basic Being Basic. Саркастичная индитроника против всех, кто воспринимает себя слишком серьёзно.

For Those I Love — Of The Sorrows. Драматичная мелодекламация, в которой смешались любовь, ненависть, ирландский акцент и народные пляски.

Lola Young — d£aler. Честное размышление о пережитой травме и пагубных привычках. Одна из любимых песен Элтона Джона в этом году.

Текст подготовили редакторы «Рамблера» Анастасия Басина и Анастасия Шубина.

Названы лучшие артисты года в России у разных поколений