Канье Уэст заявил, что скоро выпустит новый альбом

Американский хип-хоп-артист Йе, ранее известный как Канье Уэст, подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом. Он сообщил об этом на шоу комика Деона Коула в Hollywood Improv.

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Когда Канье Уэст появился на сцене, комик спросил его: «У тебя есть что-нибудь, чего нам стоит ожидать. Музыка, рубашки, свитера или, может, ботинки». На что рэпер ответил: «Новый альбом». Артиста цитирует издание Billboard.

Ожидается, что новая пластинка Канье Уэста, получившая название Bully, выйдет 30 января 2026 года.

Ранее рэпер подвергся «отмене» из-за противоречивых и антисемитских высказываний.

