Пригожин назвал самого перспективного артиста 2025 года

Продюсер Иосиф Пригожин назвал 20-летнего певца Ваню Дмитриенко уникальным артистом, а также предрёк ему большое будущее.

© Globallookpress

Ваня Дмитриенко, которого музыкальный сервис Звук назвал артистом 2025 года, за последние месяцы выпустил несколько хитов, оказавшихся на верхушках российских чартов. Среди них — «Шёлк», «Настоящая» и «Силуэт» с Аней Пересильд.

Иосиф Пригожин поделился, что знает «Ванечку» с самых ранних лет. По его словам, Дмитриенко обладает большой харизмой и невероятным магнетизмом, привлекающим не только юных девушек, но и возрастных дам.

Отдельно Пригожин отметил высокое качество песен Вани Дмитриенко. «Они слушабельны для любого уха, в них есть смысл и глубина. Он абсолютно нетипичный музыкант, таких сегодня мало. Это как раз тот случай, когда артист может стать народным любимцем. Его творчество понятно любому поколению — в этом и кроется главный успех», — пояснил он в разговоре с ОСН.

Пригожин считает, что слава не изменила молодого исполнителя. По его мнению, Ваня Дмитриенко — «это один из самых человечных и добрых артистов на нашей сцене».

