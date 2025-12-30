Главное в музыке за неделю: ANNA ASTI в «Голосе», Bearwolf обворована лейблом

Царица российской эстрады ANNA ASTI хочет быть «проводником» для талантливых артистов в шоу «Голос», а молодая артистка Bearwolf собирается судиться с лейблом из-за хита Godzilla. О самых интересных событиях прошедшей недели читайте в дайджесте «Рамблера».

© Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

Новости недели

Названы лучшие артисты года в России у разных поколений

Музыкальный сервис Звук подвёл итоги года и выяснил, что любимым исполнителем миллениалов в этом году был Федук. Зумеры предпочитали слушать Icegergert, а представители поколения альфа — Madk1d.

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Федук

Артистом года был признан Ваня Дмитриенко, артисткой — ANNA ASTI, а группой — «Бонд с кнопкой». Звание «трек года» досталось композиции «Наследство» от Icegergert и Sky Rae. Среди альбомов победил Bratland Макана. Звук отметил Татьяну Буланову в номинации «Камбэк года». «Трендом года» сервис назвал песню «Базовый минимум» от Sabi и Мии Бойки. В категории «Громче» победила группа «Внимание брусника!». Среди открытий года редакция Звука выделила Андрея Катикова.

Молодая певица обвинила в воровстве крупный лейбл

© Телеграм-канал Bearwolf

Певица Bearwolf собирается подать в суд на лейбл «Слышно», через который она в июне 2024 года выпустила хит Godzilla. Артистка заявила, что за полтора года она не получила от организации ни одной выплаты, хотя, по её словам, композиция заработала больше 18 миллионов рублей. Bearwolf поделилась, что давно требует от лейбла денег или объяснений, но пока слышит лишь «фантастические байки». По мнению исполнительницы, эту сумму себе присвоил владелец «Слышно» Валентин Кангро, которому принадлежат юридические права на песню.

Скандально известная певица потребовала вернуть цензуру, как в СССР

© Страница Мии Бойко в VK

Певица Мия Бойка, которая в прошлом году попала в скандал из-за унижения девочки-квадробера, решила бороться с деструктивными песнями. Придя в Госдуму, она предложила ввести музыкальную цензуру. По её мнению, этот шаг необходим «для сохранения позитивного и здорового музыкального пространства, которое вдохновляет и поддерживает слушателей». Мия Бойка отметила, что похожая практика уже применялась в СССР.

Стали известны самые дорогие артисты на корпоративы

Если вы решите пригласить звезду на новогодний корпоратив, то дороже всего вам обойдётся группа «Ленинград». Стоимость выступления коллектива начинается от 20 миллионов рублей. Следом идёт Филипп Киркоров, гонорар которого стартует от 12 миллионов рублей. За шоу Григория Лепса придётся отдать от 10 миллионов, а Леонида Агутина — от 8 миллионов. Выступления Гагариной и Zivert стоят от 8 миллионов рублей, Димы Билана — от 6 миллионов, Клавы Коки и Любови Успенской — от 5 миллионов. Популярностью также пользуются Татьяна Буланова, «Дискотека Авария», Сергей Лазарев и другие.

© Andrey Titov/Business Online/www.globallookpress.com

Группа «Ленинград»

ANNA ASTI стала наставницей «Голоса»

Певица ANNA ASTI, известная хитами «Царица» и «По барам», станет наставницей 14-го сезона музыкального шоу «Голос». Как отметила артистка, именно сейчас она видит в себе силы «быть проводником для других талантливейших музыкантов». В роли наставника дебютирует и оперный певец Ильдар Абдразаков. В «Голос» также вернутся Владимир Пресняков и Пелагея.

Релиз недели

Ваня Дмитриенко, Yanix — «Иней»

© Канал Вани Дмитриенко на Youtube

Ваня Дмитриенко в соцсетях признался, что песня с рэпером Yanix была написана «совершенно спонтанно». Трек, выполненный в стиле поп-рок, идеально вписывается в праздничный сезон, хотя бы потому, что в нём есть звучание колокольчиков. Песня посвящена любви и тому, как прекрасно встречать Новый год в компании близкого человека.

Материал недели

Крал ли Баста треки у зарубежных артистов: правда о «Сансаре» и «Выпускном»

© Lantyukhov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Интернет-пользователи обнаружили, что хиты Басты «Сансара» и «Выпускной (Медлячок)» удивительно похожи на треки зарубежных артистов. «Рамблер» разбирается, действительно ли российский рэпер копировал чужие композиции, а также рассказывает о случае, когда Баста сам признался в заимствовании.

Крал ли Баста треки у зарубежных артистов: правда о «Сансаре» и «Выпускном»