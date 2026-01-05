Бунтовал против «Макдоналдса», продался за биткоины: путь Big Baby Tape

5 января рэперу Егору Ракитину, известному как Big Baby Tape, исполняется 26 лет. «Рамблер» вспоминает самые яркие факты из его биографии и рассказывает, почему он решил выйти на одиночный пикет против «Макдоналдса», сколько артисту заплатил бизнесмен Арут Назарян за совместный трек и что помешало ему стать йогом.

Big Baby Tape ушёл из дома, потому что отец в него не верил

В шоу «Вписка» в 2023 году Big Baby Tape рассказал о случае, после которого он покинул родительский дом. По воспоминаниям Ракитина, в конце 11-го класса отец настойчиво просил его сделать карту учащегося, дающую право на льготный проезд в общественном транспорте. Парень долгое время забывал об этом, что разозлило родителя. В порыве гнева он сказал сыну, что тот «непонятно чем занимается». На тот момент Егор был серьёзно увлечён музыкой. Слова отца его сильно задели, поэтому он всего за час собрал рюкзак и ушёл. Сначала начинающий хип-хопер скитался по квартирам друзей, но позже поселился у своей бабушки.

Сейчас же артист смотрит на эту ситуацию немного по-другому.

Оглядываясь назад, я готов положить руку на сердце и просто поблагодарить своего отца. Это самое лучшее, что он мог сделать. Настолько филигранно подобрал метод, чтобы из меня сделать миллионера. Это сумасшедшая история.

До популярности Big Baby Tape жил в бедности

Когда Егор Ракитин ушёл из дома, его финансовое состояние покачнулось. Деньги у родителей он не брал, поэтому приходилось зарабатывать самому. Он иногда выполнял разовые небольшие задачи: мог сделать сайт или настроить контекстную рекламу. В то же время он также вместе с друзьями продавал модные Clout-очки. Это круглые солнцезащитные очки в толстой оправе, которые носили многие знаменитости вроде рэпера Lil Yachty и рок-музыканта Курта Кобейна.

Как вспоминал Big Baby Tape в интервью для The Flow в 2018 году, в России таких очков совсем не было. Поэтому они нашли поставщика в Китае, у которого и закупали модные аксессуары. Парни клеили на очки свой логотип и «толкали» их за две тысячи рублей. За полтора месяца им удалось продать 200 пар. По словам Ракитина, они сами ездили по метро и развозили их.

В шоу «Вписка» Big Baby Tape рассказал, что денег даже с учётом этих продажных схем не хватало и он мог жить иногда на пять тысяч рублей в месяц. Даже в таких условиях он не бросал заниматься музыкой. Однажды у него в кармане было всего полторы тысячи рублей, и вместо того чтобы пойти поесть, он решил на час забронировать музыкальную студию. В тот день он записал хит Wasabi.

Big Baby Tape был вегетарианцем, но отошёл от этого ради бургера

В юности Егор Ракитин отравился свининой. В тот момент он как раз начал медитировать и интересоваться кундалини-йогой, согласно которой мясо лучше не есть. Всё так сложилось, что он решил примкнуть к вегетарианству. Но на пути к просветлению у него встал бургер «Биг Тейсти» из сети быстрого питания McDonald's. Рэпер в шоу «Вписка» пошутил, что просто очень сильно хотел его съесть.

Артист добавил, что у него была ещё и другая причина отказаться от вегетарианства.

Я заметил, чем больше ты этим занимаешься, тем больше тебя это влечёт уходить глубже… А мне 16 лет, хочу ли я становиться йогом, который полностью отказывается от мирской жизни? Нет, я ещё не реализовался.

На Big Baby Tape записал дисс американский рэпер

После выпуска мини-альбома Arguments & Facts в 2019 году на Big Baby Tape обрушилась волна хейта. Американский рэпер Leavemealone обвинил российского хип-хоп-артиста в плагиате, написав, что припев из песни Big Baby Tape «Weight» звучит точь-в-точь как его трек Face. «Этот парень считает, что раз у него 500 тысяч подписчиков и куча фанатов, он может заимствовать у небольшого артиста вроде меня», — заявил Leavemealone.

Сам Big Baby Tape ответил, что всегда делает музыку по-разному. В одних случаях он ни на что не опирается, а в других — намеренно пытается повторить чужое, потому что ему самому так интересно.

Теперь меня слушает вся страна, и мои треки стали больше, чем просто развлечение для меня и моих друзей. Я не до конца осознал всю ответственность и то, какую реакцию могут вызвать мои действия. Единственный вывод, который я могу сделать: стать строже к материалу, который я выпускаю. Теперь эти «эксперименты» вряд ли будут доходить до слушателей, раз это вызывает такие волнения общественности и негодования, но мне от этого не станет хуже. Я как делал это для себя, так и продолжу.

Американского рэпера ответ не успокоил, поэтому он выпустил на Big Baby Tape сразу два дисса. В хип-хоп-культуре так называют уничижительные треки, направленные на других артистов. По классике жанра эти композиции были наполнены угрозами и оскорблениями.

Однажды Big Baby Tape вышел на одиночный пикет против McDonald’s

Big Baby Tape — настоящий фанат фастфуда. В 2020 году он был возмущён, что ресторан быстрого питания McDonald’s убрал из своего меню его любимый соус карри. Сначала рэпер раскритиковал это решение в онлайн-трансляции, а затем вышел на одиночный пикет прямо у McDonald’s на Тверской с плакатом «Верните карри».

Чуть позже артист запустил онлайн-петицию, которую подписали 18 тысяч человек. Несмотря на все его усилия, соус так и не вернули. Однако позже стало известно, что все эти недовольства были лишь пиар-кампанией его нового трека Kari.

Big Baby Tape записал фит за 10 биткоинов (примерно 13 миллионов рублей)

Блогер, бизнесмен, музыкант и просто очень богатый человек Арут Назарян, известный также как Arut, предложил Big Baby Tape 10 биткоинов за участие в совместном треке. Курс этой валюты постоянно скачет, но на тот момент это было примерно 13 миллионов рублей.

Рэпер не прошёл мимо такого предложения. В шоу «Вписка» он сказал, что его заинтересовал и сам проект. Артист подумал, что из него могло бы получиться что-то «прикольное». Денежный вопрос тоже сыграл свою роль.

Я люблю деньги. И он предложил хорошую сумму. И мы на этом сошлись. Ну, типа, кто ещё делал фиты за такие большие суммы в России? Никто.

По словам Big Baby Tape, «трушный рэпер» внутри него только радовался такой возможности. Он также заверил, что ему «деньги нужны всегда». В итоге артисты вместе выпустили трек под названием Vlaga.

