Клаву Коку обвинили в плагиате клипов британской певицы Дуа Липы

Из-за одного короткого видео на российскую поп-певицу Клаву Коку обрушился поток критики. Пользователи решили, что она один в один копирует работы британской исполнительницы Дуа Липы. «Рамблер» разбирается, действительно ли Клава Кока воровала идеи у своей зарубежной коллеги и в каких случаях артистка считает плагиат уместным.

© Страница Клавы Коки в VK; Photo Image Press/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Почему поклонники считают, что Клава Кока копирует Дуа Липу

17 мая 2024 года Клава Кока выложила в соцсети видеотизер своего грядущего трека «нет проблем». В нём она сидит в кофейне и спокойно отпивает из кружки. На заднем плане за окном на артистку глазеет толпа мужчин. В комментариях к посту сразу же собралось множество ненавистников артистки. Они недоумевали, как можно так открыто плагиатить британскую певицу Дуа Липу. В феврале 2024-го та выпустила клип на песню Training Season из альбома Radical Optimizm, в котором есть точно такая же сцена. Из отличий — Клава Кока одета в красный корсет, а не в кожаный пиджак. К тому же на столике у неё лежит круассан, которого у Дуа Липы не было. Можно сказать, что это нововведение российской певицы.

Коку такие нападки в её сторону лишь рассмешили. На момент выхода трейлера она отдыхала на юге и занималась сёрфингом. «Словила волну хейта, теперь можно и реальную волну половить», — пошутила она в соцсетях.

Когда состоялся релиз трека российской исполнительницы, внимательные хейтеры заметили, что он похож на композицию Липы даже по звучанию. В припеве есть похожий резкий переход на минималистичный бит. Мелодически он также похож на припев британской артистки, хотя прямого копирования в нём нет.

© Страница Клавы Коки в VK

Как Клава Кока сама усугубила ситуацию

Искупавшись в море критики, Клава Кока решила идти дальше. В июне 2024-го она выступила на премии МУЗ-ТВ, для которого «придумала» оригинальный номер. Артистка блистала на самом верху многоярусной круговой конструкции, напевая, что её замуж звать не нужно. Чуть пониже неё находились танцоры.

Точно такое же строение, только помасштабнее, можно увидеть в клипе Дуа Липы на песню illusion. Ролик зарубежная звезда выпустила в апреле 2024-го. Возможно, просто совпадение, но в комментариях к шоу Коки некоторые не сдержались и пошутили, что «она наша российская Дуа Липа».

© Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Что Клава Кока думает о плагиате

В далёком 2021 году Клава Кока дала интервью Иде Галич. Один из поклонников спросил её, занималась ли она когда-нибудь плагиатом. Певица спустя небольшую паузу ответила, что нет. Она добавила, что начинающие артисты ещё могут в чём-то копировать своих популярных коллег, но, добившись успеха, они должны держаться от этого подальше.

Когда я была более юной, я тоже подражала разным артистам, пыталась быть как они, стремилась к ним. Но когда ты более-менее состоялся, у тебя есть своя аудитория, мне кажется, что они заслуживают оригинального творчества. И ты сам как творческая единица, которая уже стоит на определённой ступени, ты не можешь себе позволять слизывать это в ноль.

