Стало известно, посвящена ли новая песня Долиной скандалу с квартирой

Народная артистка РФ Лариса Долина в день начала переезда из квартиры в Хамовниках, в ночь с 25 на 26 декабря, выпустила новую песню «Последнее прощай». Пользователи заподозрили в этом намёк на прощание с элитным жильём, из которого певицу выселяют по решению Верховного суда России. Один из авторов композиции Антон Агеев заявил, что трек не имеет никакого отношения к скандальной ситуации.

По словам Агеева, песня «Последнее прощай» была написана ещё год-полтора назад. «Это история об отношениях между мужчиной и женщиной. Выход 26 декабря был запланирован заранее», — заверил Агеев. Его слова цитирует издание News.ru.

Лариса Долина попала под «отмену» из-за скандала с квартирой в Хамовниках. Артистка сначала продала жильё за 112 миллионов рублей, а затем отсудила его обратно. При этом покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без квартиры. 16 декабря Верховный суд отменил принятое ранее решение, оставив право собственности на жилплощадь за Полиной Лурье.

