Инстасамку обвинили в плагиате известной британской певицы

Российскую рэпершу Инстасамку обвинили в копировании трека зарубежной певицы. По мнению пользователей, её новый сингл «Премиум подписка», выпущенный 12 декабря, очень похож на хит артистки Raye «Where is my husband!». Инстасамка молчать не стала и высказалась по поводу критики в своём Telegram-канале.

© Страница Инстасамки в VK

Инстасамка честно призналась, что вдохновлялась песней «Where is my husband!», а также другими зарубежными композициями. Однако она уточнила, что не считает это плагиатом. Артистка попробовала доказать это на примерах из жизни. Она спросила, если художник нарисовал пейзаж и потом продал его за 100 тысяч долларов, считается ли это воровством у природы.

По мнению Инстасамки, она лишь адаптирует стиль зарубежных артистов для российской аудитории. Ничего плохого она в этом не видит.

«Поэтому, друзья, все, кто не разбирается, ротики закрыли и сидим, помалкиваем и не забываем платить за подписку в вашем музыкальном приложении», — закончила свой монолог рэперша.

Копия Cardi B против оригинала: правда ли Инстасамка ворует треки