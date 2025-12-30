Ay Yola рассказали об экстремальных условиях съёмок клипа с Алсу

Участник башкирской этногруппы AY YOLA Руслан Шайхитдинов рассказал, что cъёмки клипа на совместную с Алсу песню «Ay, bylbylym» проходили в экстремальных северных условиях. Премьера музыкального видео должна состояться 7 января 2026 года.

© Страница группы Ay Yola в VK

Режиссёром ролика выступил Баяр Барадиев, с которым AY YOLA уже работали ранее. Он же снял их самое первое видео на песню Homay, которое набрало почти 40 миллионов просмотров на YouTube.

По словам Шайхитдинова, клип на «Ay, bylbylym» снимался на природе во время морозов –18...–25 °C с сильным северным ветром. Солистка AY YOLA Адель Шайхитдинова и Алсу должны были ездить на лошадях. Так как в кадре нужно выглядеть хорошо, им пришлось надеть относительно лёгкую одежду. «Девчонки выстояли с огромным достоинством, прекрасно смотрелись в кадре, не сдавались. Хотя стоило отвести камеру, как тут же начинали стучать зубы», — рассказал Шайхитдинов изданию НСН.

