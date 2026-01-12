Стало известно, какой хит победил на премии «Золотой глобус»

Песня Golden из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» победила на американской кинопремии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая оригинальная песня». Награду за лучший саундтрек получил композитор Людвиг Йоранссон за музыку к фильму «Грешники». Церемония прошла в ночь с 11 на 12 января в Лос-Анджелесе.

Трек Golden стал первой песней из анимационного фильма, победившей на «Золотом глобусе» с 2007 года. Тогда награду вручили Принсу за песню The Song of the Heart из мультфильма «Делай ноги».

На церемонии вручения в 2026 году певица Ejae, одна из авторов песни Golden, произнесла трогательную речь: «Когда я была маленькой девочкой, я неустанно трудилась 10 лет, чтобы осуществить одну мечту — стать K-pop-айдолом, но меня отвергали и я разочаровывалась. Мой голос был недостаточно хорош, поэтому я стала опираться на песни и музыку, чтобы пройти через это. Теперь я здесь как певица и автор песен, так что моя мечта сбылась. Я приняла участие в песне, которая помогает другим девочкам и мальчикам и всем людям любого возраста пройти через их трудности и принять себя». Её слова приводит издание Billboard.

