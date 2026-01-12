Легендарный итальянский певец выступит на открытии Олимпийских игр

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли станет одним из хедлайнеров церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которая пройдёт 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

© IMAGO/Leandro Chemalle/globallookpress.com

Кроме Андреа Бочелли на открытии Олимпиады также выступят американская поп-дива Мэрайя Кэри и итальянская певица Лаура Паузини.

Организаторы отметили, что присутствие Бочелли на церемонии открытия «создаст мощный мост между музыкой и спортом»: «На протяжении своей выдающейся карьеры маэстро Бочелли искусно сочетал техническое совершенство великой итальянской оперной традиции с редкой способностью передавать эмоции на подлинном и универсальном языке».

Андреа Бочелли — один из самых известных оперных певцов мира. Ослепший в 12 лет, артист всю жизнь был верен искусству, объединяя классическую и поп-музыку.

Бочелли уже выступал на Олимпиаде. Ранее он пел на закрытии Игр в Турине в 2006 году.

