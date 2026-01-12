Покусавший официантку актёр планирует стать певцом

Российский актёр Никита Кологривый, прославившийся благодаря роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил, что готовится выпустить дебютную песню.

© Соцсети Никиты Кологривого

«В скором времени и как певец всех порадую. Предполагаю исполнить хит дуэтом в прекрасной компании», — поделился Кологривый в беседе с журналистами. Его слова передаёт ТАСС. С кем актёр хочет записать трек, пока неизвестно.

Кологривый заверил, что будет стараться поддерживать статус «основного ньюсмейкера» России. «Пока жив — буду удивлять», — заявил артист.

О вокальных данных молодого актёра высказался и народный артист РФ Сергей Безруков. По его мнению, Кологривый великолепно исполняет романсы.

Никита Кологривый известен также своим скандальным поведением. Например, весной 2024 года он устроил драку в кафе и укусил официантку.

