Игорь Николаев рассказал, почему его не может простить Губин

Российский композитор и музыкант Игорь Николаев рассказал о давнем конфликте с певцом Андреем Губиным. По словам Николаева, он узнал, что популярный в 90-е артист держит на него обиду, когда ему начали присылать гневные комментарии в соцсетях.

© Соцсети Игоря Николаева

Игорь Николаев стал автором песни «Ниже ростом только Губин», которую впервые исполнил Антон Зацепин в четвёртом сезоне реалити-шоу «Фабрика звёзд». Как вспоминал Николаев, сам Андрей Губин тепло принял эту шутку и даже лично познакомился с Зацепиным. «Я был доволен, что у него такое классное чувство юмора, тонкая самоирония, что мы пришли в студию вместе. Я же не сочиняю, есть видео, где мы сидим, обсуждаем», — рассказал Николаев. Его слова цитирует «СтарХит».

Игорь Николаев отметил, что долгое время не догадывался о ссоре с Губиным: «Честно говоря, я узнал об обиде Андрея после того, как мне начали писать гадости в соцсетях. Ну, например: "Будь ты проклят"; "Ты сломал карьеру Губину"». Он думал, что всё это происки СМИ, пока сам не услышал, как певец говорит о конфликте в интервью.

По словам композитора, у него до сих пор не было возможности пообщаться с Губиным. Как заверяет Николаев, он точно не хотел оскорбить артиста своей песней.

